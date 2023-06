Campo Lameiro está de noraboa. O pasado mes de abril acadama o primeiro posto nas votacións organizadas pola plataforma dixital especializada EscapadaRural para a elección da Capital de Turismo Rural de España 2023. A capital da arte rupestre galega acadaba o 17 % dos máis de cen mil votos recibidos nesta séptima edición do concurso, superando por escaso marxe a Candeleda, en Ávila, que quedaba en segunda posición.

Despois deste nomeamento, a localidade está preparada para celebrar, este sábado 24, unha gran festa para conmemorar este fito. O evento comezará ás 11:00 horas coa apertura dunha mostra artesanal de produtos elaborados por emprendedores locais. Ás 11:30 horas está programada unha camiñata pola ruta do Maneses e, de seguido, haberá unha visitaguiada ao Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre (PAAR), sobre as 12:15 horas.

Ás 13:45 horas haberá un pasarrúas da Banda de Música Unión Cultural de Campo Lameiro, acompañada polas autoridades, para dar paso á colocación e descubrimento do tótem ubicado na Praza do Concello, un acto que permitirá inmortalizar para a posteridade este fito na historia de Campo Lameiro de ser elixida Capital do Turismo Rural por votación popular realizada en toda España.

Tras os actos protocolarios, ás 14:30 horas haberá un xantar popular, que contaba con prazo límite de reserva ata o 22 de xuño, e que estará amenizado polos Cantos de Taberna de Sons do Peto e a Charanga OT.

Xa pola tarde haberá obradoiros gratuitos para toda a familia, e a partir das 18:00 horas comezarán as actuacións musicais previstas pola organización. Cantos de Taberna con Sons do Peto, O Grupo de Baile e Gaitas Os Coribantes de Buchabade (Ponte Caldelas), a gaiteira Susana Seivane, e a Charanga Os Encerellados serán os encargados de animar a xornada.

Como broche de ouro ao evento, haberá un espectáculo nocturno baixo o título de “Galicia Terra Meiga”, de Queiman e Pousa. Á medianoite comezará unha sesión de DJs con Adrián Gold e Jorge Álvarez.