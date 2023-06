O XFest acude á súa cita puntual co 24 de xuño, no marco das festas de San Paio. Rapaces e rapazas da asociación Ocionautas, tamén coñecida como La Estación, organizan a noveda edición dun festival que se convertiu co tempo nun imprescindible da programación das festas. Ao longo da xornada ofrecen outro tipo de entretemento e achegan á sociedade estradense o traballo deste grupo ao longo de todo o ano.

A temática deste 2023 é “Legacy”, legado en inglés. Esta elección ten que ver co momento actual do colectivo, no que conviven veteráns e a xeración relevo que asumirá as rendas da asociación mantendo a filosofía do grupo. O programa desta edición xira entorno á celebración de torneos varios e xogos de mesa. Partidas de Smash Bross, Magic, ou exhibicións de Parkour e Jugger son algunhas das propostas. Tamén haberá unha zona de xogos de mesa xestionada por un dos colectivos integrantes de La Estación, Counter Slime, que pretenden dar a coñecer o gran número de diversas opcións no mundo destes pasatempos. Despois dunha década dende a súa creación, Ocionautas conta cun percorrido suficiente para organizar este tipo de eventos, e queren compartir os seus coñecementos coa nova canteira, adolescentes con idades comprendidas entre os 13 e 17 anos. Un total de catro colectivos conforman a agrupación: Blank Space, Counter Slime, Imaxina Axuda e Jugger -este último dividido en Pesadelos e Pesadeliños. Os organizadores do evento agradecen ao Concello de A Estrada e a todos os comercios locais colaboradores a súa implicación para poder sacar adiante este evento, que cada ano suma novos adeptos.