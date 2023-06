Moitos din que estamos ante a noite máis máxica do ano, pero poucos entenden tan ben esta frase coma os veciños de Poio, que cada ano por estas datas renden tributo ao seu patrón mesturando o mellor da nosa cultura popular e gastronómica con sardiñadas, boa música e, por suposto, as súas tradicionais cacharelas, protagonistas indiscutibles destas datas.

Unha cita de referencia dentro da bisbarra de Pontevedra para a que o Concello ampliou a programación deste ano, cunha gran variedade de actividades, entre as que tampouco faltarán os actos litúrxicos do sábado, o domingo e o luns.

Hoxe, venres

A lectura do pregón, que correu a cargo do historiador Rodrigo Cota, deu deste xeito este xoves o pistoletazo de saída a catro días de festas, que hoxe continúan co que está considerado coma un dos días grandes do San Xoán de Poio.

Así as cousas, este venres están previstas algunhas das citas máis emblemáticas destas datas, como é a recollida de herbas de San Xoán. Organizada pola Asociación Cultural Ronsel, terá lugar ás 18.00 horas con saída desde o local social do Sartal. Tamén a gran sardiñada con prezos populares desenvolverase hoxe a partires das 21.30 horas na explanada da Seca, onde precederá á primeira das grandes verbenas, a cargo da Orquestra Marbella.

Xa ás 23.30 horas e coma colofón á noite máis máxica (e curta) do ano, chegará a quenda do espectáculo de lume e posterior prendido da gran fogueira, sen dubida un dos momentos máis agardados.

Mañá, sábado

Máis e mellor mañá, sábado, día do patrón, cando están previstos varios actos litúrxicos para conmemoralo. Deste xeito, ás 12.00 horas, haberá unha misa solemne na honra de San Xoán Bautista, coa actuación da Coral Virxe da Renda e que virá seguida dun concerto a cargo da Banda de Música de Cabral.

Á noitiña, pola súa banda, a verbena continuará coas actuacións de Gran Parada e Ritmo Joven.

Domingo, 25

O domingo, os actos relixiosos serán na honra de Santa Trahamunda, desde as 12.00 horas, e contarán coa actuación da Coral de Poio. Ás 13.00 horas realizarase a Subida a San Martiño, coa compaña do grupo folclórico Vides Novas. Tamén actuará a Banda de Música de Arcade.

No serán, ás 20.00 horas celebrarase un concerto a cargo da Escola de Acordeóns en San Martiño, mentres que, pola noite,haberá unha nova gran verbena na Seca con dous grandes como son Panamá e o Combo Dominicano.

Luns, 26

Por último, o luns 26, a misa solemne do mediodía será na honra de San Fructuoso, coa Coral Virxe de Fátima, e posterior concerto da Banda de Música de Vilaboa.

A Escola de Acordeóns repetirá actuación ás 20.00 horas, esta vez no Pereiro, e a última verbena nocturna da programación correrá a cargo de Olympus e Os Satélites.

A gran tirada de fogos de luz porá, finalmente, o gran broche de ouro ás Festas, que se despedirán ata o ano que vén.