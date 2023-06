Obxetivo cumplido. O Clube Deportivo Estradense acadaba a permanencia . Ademáis, facíao a tan so 6 puntos dos postos que daban praza á fase de ascenso a Segunda RFEF. O adestrador ao peche da campaña, Nacho Fernández, amosábase satisfeito co resultado final da tempada, agradecendo a implicación durante todo o ano de corpo técnico e xogadores.

David Páez, novo adestrador

Despois do seu paso polo Alondras, co cal lograba acadar a permanencia, o sarriá David Páez chega á Estrada para tomar o relevo de Nacho Fernández no vestiario do clube. O seu obxetivo, en declaracións na súa rolda de prensa de presentación, é consolidar o equipo na categoría sen renunciar a nada. “Os meus equipos sempre son versátiles. Non son un adestrador de dicir que imos xogar dun xeito ou outro, todo dependerá da plantilla e de donde poidamos facer dano ao noso rival. Ben é certo que me gustan os equipos que chegan á area contraria, ordenados atrás e que teñan velocidae de medio campo cara adiante.” Páez, que tiña varias ofertas sobre a mes, explicaba tamén os motivos da súa decisión de escoller o Estradense: “Este é un clube serio e sei que traballan moi bien”.