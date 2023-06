Aos seus 54 anos, Javier Campos teno claro. Despois dun duro adestramento, o debutante na lexendaria carreira asume que será un dos maiores retos da súa vida. Desde cativo sempre estivo rodeado de motos. “Meu pai tiña unha, e meus irmáns maiores tamén. Eu ía quedando coas súas motos cando era novo, ata que me pasei ao trial, unha disciplina na que me mantiven uns dez anos, ainda que sen competir. Logo xa me pasei ao trail, carretera e monte”. En 2016, e tras 2.600 kilómetros en nove días con motos de trail grandes no Le petit Dakar, foi donde este estradense sentíu o feeling necesario para lanzarse a esta aventura. Tras a súa participación no Raid Hellas grego, outra proba en Croacia e o Rally de Marroco (puntuable para o Dakar), recibiu a oferta para inscribirse na prestixiosa proba, pero por aquel entón aínda non se vía suficientemente preparado. Tras meses de preparación, na súa nova participación en Hellas pasou do posto 26 a entrar no top 11.

Para a súa aventura en Arabia Saudí a comezos de 2024 contará co equipo Joyrice, capitaneado por armand Monleón e Jordi Viladoms, xefe de equipo de KTM, á fronte.