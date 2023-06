As festas de San Paio 2023 xa están aquí. Aínda coa resaca da Feira da Sidra de principios de mes, A Estrada continúa coa súa particular maratón festiva nos meses previos ao verán. E agora toca o prato forte, o San Paio, un dos festexos con maior sona non so da comarca, se non de toda a provincia e mesmo de Galicia.

Olaia Maneiro, de Tanxugueiras, será a pregoeira Artistas de renome como son o venezolano Carlos Baute, as Tanxugueiras, Roi Casal ou Monolius Dop compartirán cartel nunha edición na que non faltarán o gran tirón das verbenas amenizadas polas mellores orquestras de Galicia -París de Noia, El Combo Dominicano, Los Satélites ou Galilea-, así como as actuacións de artistas locais. Deporte, cultura e actividades infantís serán outros dos reclamos ata o vindeiro martes 27 de xuño para que A Estrada se convirta en punto de encontro. O rexidor municipal, José López Campos, acompañado polo edil delegado de Urbanismo, Festas e Mercados, Gonzalo Louzao Dono, foron os encargados de presentar o cartel, xa a primeiros do pasado mes de novembro. Unha das compoñentes de Tanxugueiras será a encargada de pregoar as festas de San Paio 2023 en A Estrada. En concreto, unha das irmás Maneiro, Olaia, dirixirase aos presentes para animar a que disfruten por todo o alto destas festas patronais, xusto antes de dar paso ao agardado concerto da agrupación.