Algúns buscan espantar aos malos espíritos; outros, purificarse, cecais esquecer ao carón do lume que queima un papel; moitos, ver cumplidos os seus desexos; ou, por que non?, namorarse; e case todos esperan, sinxelamente, pasar un bo rato para recibir o verán.

Cada ano, son poucos os galegos que deixan pasar a oportunidade de dar a benvida á época estival como marca unha das nosas tradicións máis fermosas e milenarias porque o certo é que nos ven de lonxe, de moi lonxe. Hai quen di que a herdamos dos mesmísimos Celtas.

Cada 24 de xuño, á beira do mar, ledos e rodeados de area, prendemos cacharelas que despois saltamos acompañados da familia, dos amigos ou os amores, de descoñecidos que pronto deixarán de selo nun espectáculo de lume tan belo como hipnótico.

Pero, por que?, que é o que festexamos?, onde se atopa a orixe da Festa da Noite de San Xoán, a máis curta e máxica do ano? E máis importante aínda: por que San Xoán ficou unido a este ritual para sempre?

Unha velada de orixe pagá, pero con nome de Santo

A pesar de que as orixes desta festividade pérdense no tempo e non se coñecen con total certeza, e pese a que esta efeméride ten nome de Santo, a maioría de fontes apuntan a unha orixe pagá moi anterior á chegada da relixión cristiá, que máis tarde adaptaría o ritual as súas propias características.

Deste xeito, o inicio da tradición de prender cacharelas parece responder á necesidade de mandar forza e ánimos ao Deus Sol, coincidindo coa noite do solsticio de verán, a partir do cal os días iríanse facendo cada vez máis curtos. O obxectivo? Parece claro: estender o máximo tempo posible a súa presenza, a presenza do Astro Rei.

O romance imposible entre a lúa e o sol

Como é sabido, as culturas antigas daban unha gran importancia á natureza e aos elementos que lle permitían vivir coma o aire ou a choiva, e tamén ao comezo e ao final das estacións, coas que se relacionaban as colleitas e é por isto que recurrían ás chamas do lume, un robusto símbolo de fertilidade.

E así é coma viaxamos a unha das lendas máis fermosas da noite de San Xoán: pénsase que os nosos antepasados crían que o sol estaba namorado da lúa e que o solsticio de verán explicábase, precisamente, porque o Astro Rei negábase a abandonar a súa amada. Unha teoría que da sentido aos encantamentos e rituais relacionados co amor e a fertilidade que mantemos aínda nos nosos días.

Máis tarde e tal e como sucedeu con moitas outras festividades, o cristianismo cambiaría o significado desta data para facilitar a reconversión doutros pobos, adaptándoa ao seu calendario e facéndoa coincidir co nacemento de San Xoán Bautista.

Nos textos sagrados cóntase que o predicador xudeu que bautizou a Xesús naceu no solsticio de verán e que esa mesma noite Zacarías mandou prender unha gran cacharela para conmemorar o nacemento e dar aviso da noticia aos seus parentes.

Así chegou ata os nosos días unha das festas con máis arraigo en Galicia, na que cada localidade conta coas súas propias particularidades para dar a benvida ao verán, especialmente no caso de Poio, onde esta efeméride resulta moi importante pois o seu mosteiro erixiuse en honra a San Xoán Bautista e cada 24 de xuño conmemoran as súas festas patronais.

As celebracións máis importantes do Concello comezarán hoxe coa tradicional recollida de herbas para lavarse a cara con Auga de San Xoán, o prendido e saltado das fogueiras, e as as tradicionais sardiñadas e verbena musical.

A patroa da morriña volve a casa polo San Xoán

Unha cita na que tamén se celebran varios actos litúrxicos en honra a San Xoán con misas e coros todos os días na igrexa do Mosteiro.

Con todo, non é a San Xoán ao único que rende tributo Poio estes días, pois o domingo 25 a gran protagonista será Santa Trahamunda, patroa da morriña. Contase que esta monxa orixinaria da illa de Tambo foi raptada por un rei árabe que a levou para Córdoba. Unha vez alí, pediulle a Deus estar de volta polo San Xoán e así puido facelo cando un anxo lle deu unha folla de palmeira, igual a que hoxe descansa no escudo de Poio, e grazas a a que foi quen regresar a Galicia.