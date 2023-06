Por que non? As Festas Patronais de San Xoán poden ser unha oportunidade coma calquera outra para que os galegos doutras bisbarras gocemos do turismo de proximidade cunha visita a fermosa localidade de Poio.

Días nos que, ademais dun programa lúdico-festivo de excepción con motivo da noite máis máxica do ano, poderemos achegarnos a outros dos atractivos dos que fai gala o Concello. Visitar esta terra, un auténtico balcón sobre a ría de Pontevedra no que paisaxe, gastronomía e tradición mestúranse para dar forma a un destino único no corazón das Rías Baixas, supón un pracer para o alma e os sentidos. Unha localidade na que poderemos deixarnos embaucar por lendas e segredos, gozar de máis de 20 praias e as mellores panorámicas ao Atlántico desde as terrazas dos seus restaurantes e hoteis — onde, por certo, atoparemos algúns dos pescados e mariscos máis frescos do país—; descubrir arte rupestre milenario; coñecer o fermoso Mosteiro de San Xoán de Poio, un dos edificios monásticos máis monumentais de Galicia; ou perdernos por rutas de sendeirismo e camiños de peregrinación. Cinco parroquias compoñen un lugar para coidarse, desconectar, comer ben, descansar e gozar da familia e os amigos sen presas. Son Raxó, San Xoán de Poio, San Salvador, Samieira e Combarro, e cada un deles ben merecería un artigo aparte, especialmente este último, que precisamente vén de celebrar o 50 aniversario da súa declaración de “Conxunto artístico de carácter nacional”, sen dubida un dos pobos mariñeiros que mellor ten conservado a súa arquitectura tradicional. Combarro, la esencia marinera de Galicia grabada en piedra, agua y arte