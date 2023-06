A herba de San Xoán, o fento macho, a herba Luísa, o fiuncho, o tromentelo, a macela, o romeu, o codeso, o chopo branco, a malva, o mentraste… Existen máis de 40 variedades distintas documentadas.

Primeiro, recollémolas; e, logo, deixámolas ao sereo en auga de sete fontes para que o orballo faga o seu traballo, e nos devolva a esperada auga de San Xoán, unha aliada que non nos pode faltar nesta noite, a máis curta e máxica do ano. Coma, se non, íamos ser quen de espantar o Meigallo.

Hai anos que a Asociación Cultural Ronsel decidiu recuperar a fermosa da tradición da recollida de herbas de San Xoán, hoxe en día consolidada coma un imprescindible das festas patronais de Poio.

Deste xeito, un ano máis e con saída ás 18.00 horas de hoxe desde o local social do Sartal, a asociación ofrécenos a oportunidade de ir ao Monte Castrove en grupo e recoller as herbas e flores precisas para preparar o noso cacho.

Propiedades curativas

Iso si: como xa adiantabamos, para poder acceder ás propiedades curativas das herbas colleitadas, é importante recordar que temos que deixalas en auga (a poder ser en auga de sete fontes distintas) durante toda a noite, ao aire libre e á luz da lúa, para deixar que se empapen do orballo. Deste xeito, nas primeiras horas do día seguinte, poderemos lavar a cara con esa auga e respirar quedos: xa estaremos protexidos para todo o ano da man dunha receita que tamén axuda a curar enfermidades da pel, e mesmo rexuvenecela. Todo son vantaxes. Anótate na Asociación Cultural Ronsel, e vai preparando tesoiras e unha cestiña para recoller as herbas coas que gañar, desta vez si, todo un ano sen malos espíritos.