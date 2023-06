Rematado o San Xoán, proseguirán as actividades de ocio no Concello da man do programa especial de verán co que cada ano Poio ameniza a época estival aos veciños e veciñas de toda a contorna e máis os seus visitantes, con citas ineludibles coma as coñecidas Festa do Mar ou a Festa da Ameixa. Unha aposta que, por suposto, tampouco se esquece dos máis cativos da casa.

Festival ‘Chalaniñas’ Deste xeito e durante os días 26, 27 e 28 do mes de xullo, os cativos da contorna volverán ter unha cita co Festival ‘Chalaniñas’. Deseñado para toda a familia, sumará música, maxia e malabares no Parque Costa Giráldez de Lourido con espectáculos de animación de rúa para publico infantil. Se o mércores, 26, chegará a quenda da maxia da man do Mago Noel; e do circo, co espectáculo “Oh-Pera” a cargo do Circo Chosco; o xoves, 27, a música de Pakolas faranos gozar do Rock con Ramona, e Marta Sempre Arriba deleitaranos coas súas acrobacias. Xa o venres, poderemos votar “A voar”con Ce Orquestra Pantasma ou gozar dos Títeres ‘O tranvía Leonardo’ por cortesía de Fantoches Baj. Campamento de música de verán Durante as súas vacacións, os máis cativos do Concello tamén poderán gozar do campamento de verán que desenvolverá a Escola de Música de Poio (ESMU). Dirixido a mozos e mozas de idades comprendidas entre os 8 e os 17 anos, terá lugar entre os días 3 e 31 do mes de xullo e ofrecerá á mocidade a oportunidade de tomar parte non só en actividades de práctica musical, senón tamén noutras de lecer, lúdicas e deportivas.O campamento será de luns a venres, en horario de mañá, de 10.00 a 14.00 horas e a cota de inscrición será de 50 euros semanais. Como non podería ser doutro xeito, a música terá un gran protagonismo durante o desenvolvemento desta actividade. Tanto é así, que o campus pecharase o día 31 cun concerto que ofrecerá a rapazada, a partires das 21.00 horas, no que poderán asomar os coñecementos aprendidos. Pero, ademais, tamén se ofrecerán outras actividades sobre reciclaxe creativo, expresión corporal, xogos sensoriais e cooperativos, contacontos ou intelixencia emocional, entre outros. Pódese obter máis información chamando ao número de teléfono 636068829 ou ben enviando un correo electrónico á dirección secretaria@esmupoio.com. Ademais, existe a posibilidade de tramitar as inscricións de xeito telemático na páxina web da Escola de Música (www.esmupoio.com).