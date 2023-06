Remata o curso 22-23 e a Escola Superior de Arte Dramático de Galicia (ESADG) fai balance de máis de 180 días sen descanso; 180 días de traballo, esforzo e paixón pola escena galega cun auténtico bule bule de clases, proxectos e viaxes internacionais para seguir aprendendo, crescendo e amosando ao mundo o puxante talento galego.

Non en van, a ESADG, única escola especializada de titularidade pública en Galicia, concíbese a si mesma coma “un espazo dinámico de formación, pero tamén de creación, con todas as contradicións e o sobresforzo que iso supón, e cunha aposta clara por desenvolver unha perspectiva holística do oficio entre o seu alumnado”, tal e como a describe o seu director, Roberto Relova, durante a nosa visita a instalacións da escola con sede en Vigo.

Na súa voz, a preguiza dun curso ben aproveitado e o orgullo dun claustro e alumnado que se implica coma poucos; coa mirada xa posta no vindeiro curso 2023-2024, para o que as probas de acceso se realizarán durante a primeira semana de xullo.

Unha oportunidade única

O prazo de inscrición permanecerá aberto ata este luns, 26 de xuño polo que, se queres ser dramaturgo, escenógrafo ou actor, estás a tempo de anotarte na páxina web da ESADG e realizar as probas para formarte na única escola especializada de titularidade pública en Galicia, que este ano oferta un total de 48 prazas, a repartir entre tres disciplinas:

- 12 para Dirección escénica e dramaturxia

- 12 para Escenografía

- 24 para Interpretación

Unha oportunidade única para entrar no mundo da escena e facelo, ademais, nun dos centros máis puxantes do país, onde a dinamización a través de actividades culturais e internacionais marcan a pauta durante todo o curso. E para mostra un botón porque, cando dixemos que este curso tiña sido un auténtico bule bule na ESADG, non falabamos por falar.

Ademais do programa Erasmus mediante o que o alumnado da escola pode viaxar por toda Europa, o centro vén de firmar un convenio de intercambio con países africanos de fala portuguesa, mediante o que os seus estudantes terán a posibilidade de formarse en destinos como Cabo Verde, Mozambique e Angola.

Ademais, este curso, a ESADG volveu ser orgullosa colaboradora da RESAD de Madrid na Cuadrienal de Praga, un encontro de primeira orde internacional en torno ao mundo da escenografía, no que participan escolas de toda Europa e ata a que viaxaron dous profesores e catro alumnas da escola para amosar ao mundo o marabilloso traballo do centro.

A arte dramática demanda escenógrafos Malia que poden considerarse uns dos máis descoñecidos polos mozos, o certo é que os estudos oficiais en Escenografía destacan na actualidade entre os máis requiridos polo sector noso país. Orientados tanto a persoas relacionadas co ámbito da arquitectura, deseño de interiores e as belas artes, como a profesionais do ámbito escénico, ofrecen a posibilidade de traballar en diversos procesos de ideación e transformación de espazos, como é a dirección artística no ámbito audiovisual, ou o escaparasmo e a publicidade. “Animaría a todos os interesados no mundo da escena a apostar por esta titulación, unha especialidade menos coñecida, pero que ten moitísima saída”, explica neste senso o director da ESADG. Unha aposta moi apetecible desde o punto de vista artístico pola sua vertente plástica, de intervención no espazo e interacción co elenco, que conta con menos competencia e moito traballo do seu.

Por primeira vez na historia, a ESADG estará no Encontro de Creadores Emerxentes da Real Academia Galega de Belas Artes

Aposta á que se suma o Proxecto NÓS-NOUS, que non pode estar máis de actualidade a piques de estrear esta fin de semana en Santiago tras facer o propio en Lión. Amparada baixo o paraugas europeo do Erasmus +, esta colaboración internacional afonda na profesionalización do alumnado coa participación de catro escolas superiores de arte dramática de catro cidades europeas, e os seus correspondentes teatros nacionais/rexionais.

Por se todo isto fose pouco, a ESADG, que conta asemade con multitude de acordos de colaboración con entidades de todo tipo como a UVigo ou a USC ou o propio FARO DE VIGO, e que participa tamén coma protagonista en eventos que van desde o Festivalle de Vilanova de Arousa a á multitudinaria feira CIBER.gal da Xunta de Galicia, está ademais de noraboa este ano porque, por primeira vez na súa historia, vén de ser invitada pola Real Academia Galega de Belas Artes a participar no seu VI Encontro-residencia de Creadores Emerxentes ‘Interaccións artísticas en Galicia’.

A gran cita galega coas promesas da música, o deseño, a fotografía ou as Belas Artes desenvolverase os vindeiros días no Pazo de Mariñán de A Coruña, onde a ESADG non só estará invitada, senón que exercerá coma protagonista cunha posta en escena en homenaxe a Martín Códax, “unha gran nova e unha auténtica honra”, en palabras de Relova.

Escola Superior de Arte Dramática de Galicia

