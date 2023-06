La velocidad de adaptación al cambio ha sido uno de los factores clave para el éxito en la industria metalmecánica en los últimos años. El aumento de la competencia exterior, los problemas de servicio en la cadena de suministro, el aumento de los costes de las materias primas y los crecientes requisitos en materia de sostenibilidad, han configurado un escenario que requiere una toma de decisiones ágil y basada en datos reales, y donde la digitalización tiene un papel fundamental.

Sin embargo, hay un porcentaje elevado de las pymes del sector metalmecánico, en comparación con otros sectores, que no han priorizado la trasformación digital de sus procesos. Existen diversos motivos que explican esta situación, desde la mermada capacidad de inversión propia y las dificultades para acceder a las fuentes financieras, la necesidad de priorizar la gestión del suministro y del aumento de los costes de materiales y energía, y también en gran medida, la falta de soluciones de software que se adapten a las pymes que realizan la fabricación de piezas únicas por proyecto.

En este tipo de empresas, que suponen una parte muy relevantes de las pymes del sector, el modelo de negocio se basa en la capacidad de diseño y fabricación de piezas a medida para proyectos concretos.

En este tipo de procesos, es fundamental la relación entre las piezas y sus planos, la gestión de las diferentes etapas o procesos por los que pasan las piezas, donde se agrupan de diferentes maneras (por grosores, tipos de tratamiento o acabados…), la gestión de los diferentes subconjuntos en la fase de montaje, el grado de avance de cada uno de los pedidos, así como el control de los tiempos de personal empleados en cada una de las operaciones.

Disponer de soluciones adaptadas para gestionar operaciones en tiempo real es un reto

Esto genera un escenario complejo, en la que la digitalización debe ser el soporte para la mejora de los procesos, acompañando a los trabajadores de manera natural en su día a día, gestionando las tareas a realizar, mostrando la información relevante de cada una de las piezas, indicando los puntos de revisión críticos y mostrando información en tiempo real del avance. La digitalización debe tener un papel de asistencia al trabajador, potenciando su productividad.

El tejido industrias europeo, está constituido mayoritariamente por pymes, que además generan un porcentaje muy relevante del empleo. Según un informe de la EU de principios de 2023, las pymes que no se digitalicen tendrán dificultades de supervivencia a corto plazo. En una estrategia en la que as pymes sean el centro de la renovación industrial europea, no digitalizarse no es una opción.

A la hora de diseñar una estrategia de digitalización, es necesario definir las diferentes plataformas de software y las fronteras entre ellas. Es fundamental hacer un análisis previo, e intentar huir de la instalación de aplicaciones aisladas para cada problema, ya que esto dificulta disponer de una información integral y consolidada.

Análisis de datos unificado. El camino hacia el gemelo Digital

Aunque el proceso de transformación digital requiere de una estrategia, tiempo y compromiso de la alta dirección, la digitalización no es sí un objetivo final, sino el facilitador para tomar decisiones de mejora y estratégicas en tiempo real (Smart Factory).

Por tanto, como continuación del plan de digitalización, es recomendable establecer una hoja de ruta relativa al uso que se quiere hacer de los datos, así como de las técnicas de análisis necesarias en cada una de las etapas, empezando por la digitalización (recogida contextualizada de datos), una etapa de fiabilizar los datos para su análisis (desde KPI hasta estadística avanzada), incorporar algoritmos de inteligencia artificial, y por último alcanzar el gemelo digital.

En definitiva, en el paso hacia la digitalización eficiente y sostenible de la industria metalmecánica, optar por la implementación de una plataforma MES-MOM integrada con el ERP, aporta visibilidad en tiempo real de la ejecución de las diferentes operaciones mediante el cálculo de KPI, facilitando el posterior análisis de datos para la toma de decisiones.