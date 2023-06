O IES Plurilingüe A Paralaia leva 40 anos traballando na mellora da formación académica e persoal do alumnado de Moaña. Centro pioneiro na localidade en programas como o Plurilingüismo, o programa de dixitalización da ESO (E-Dixgal), o bacharelato de excelencia STEMBach ou os Erasmus+ e a FP Dual nos ciclos formativos, que fan da súa comunidade educativa un espazo de convivencia, inclusión, aprendizaxe, innovación, cooperación e emprendemento.

A mellora da convivencia, constitúe un dos seus sinais de identidade. Desde o Equipo de Convivencia coordínase a formación e accións de profesorado e alumnado co obxectivo de xerar un clima favorable na aula para o traballo e o desenvolvemento das capacidades dos estudantes. Os Contratos Programa ofrécenlles a posibilidade de financiar a formación do profesorado nas prácticas restaurativas que axudan a traballar as emocións do alumnado e a integrar o grupo-clase.

Baixo a coordinación do Departamento de Orientación, mediadores, alumnado mentor e cibermentores axudan o resto de compañeiros a fornecer estratexias e a resolver os conflitos. O Equipo de Igualdade traballa na creación dun espazo de respecto, con actuacións prioritarias en prol da non discriminación das mulleres e do colectivo LGTBI. E o centro conta tamén cunha Unidade de Acompañamento e Orientación Familiar e Persoal (UACO) desde a que se traballa para reducir o absentismo e o fracaso escolar.

No centro tamén se traballa a inclusión cun amplo programa de atención á diversidade que inclúe: apoios con profesorado de Pedagoxía Terapéutica, agrupamentos, desdobres, programas tanto de diversificación, como de enriquecemento curricular... co que se pretende formar alumnado competente e darlle a todos e todas as mesmas oportunidades.

A aprendizaxe significativa constitúe outros dos eixes principais do centro. O emprego de metodoloxías activas e motivadoras como as aulas invertidas ou a aprendizaxe por proxectos en determinadas materias da ESO, a aprendizaxe servizo nos ciclos formativos, a metodoloxía CLIL nas linguas estranxeiras ou o uso de ferramentas informáticas (aulas virtuais, Edpuzzle, emprego de impresoras 3D...) que procuran ao alumnado destrezas e habilidades para progresar no coñecemento.