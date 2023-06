O IES Monte Carrasco deseña cada curso unha programación na que ten un peso moi importante a atención á diversidade e o contacto e colaboración coa contorna. O feito de ser o único centro do concello de Cangas que só imparte Educación Secundaria Obrigatoria permite que, dadas as dimensións do centro e a filosofía do seu proxecto educativo, a atención ao alumnado nesta etapa educativa sexa moi directa e próxima. Para a realización de estudos postobrigatorios de bacharelato está adscrito ao IES María Soliño.

As instalacións inclúen unha aula específica de Plástica e outra de Música, onde tamén se atopa a radio escolar, un taller de Tecnoloxía, un laboratorio de Ciencias Naturais (Bioloxía e Xeoloxía e Física e Química), un pavillón e diversas aulas de apoio multimedia. No exterior hai diferentes pistas deportivas e espazos verdes onde tamén está en funcionamento unha horta con invernadoiro. O entorno inmediato do centro é privilexiado xa que nel localízanse espazos naturais como o Balcón do Rei, a Fonte da Ola ou o Monte Castelo así como varios petróglifos. Estes lugares son empregados, en ocasións, como espazos alternativos para desenvolver actividades educativas.

O centro, dende o ano 2017, participa no programa E-Dixgal e actualmente o programa está implantado en todos os niveis polo que todo o alumnado dispón dun ordenador portátil para o seu uso didáctico persoal. Tamén conta con Seccións Bilingües en lingua inglesa, na materia de Bioloxía e Xeoloxía, nos cursos 1º, 3º e 4º de ESO.

O proxecto “Das Raíces ás Estrelas” do IES Monte Carrasco foi dos primeiros seleccionados en Galicia dentro do programa Polos Creativos, para contar cun espazo no que favorecer o desenvolvemento de competencias dixitais, científico-tecnolóxicas e artísticas focalizándose na aprendizaxe conxunta, colaborativa e comunitaria. Conta cunha dotación de equipamento especializado para a investigación, innovación e formación en campos como a impresión 3D, realidade virtual, mecanizado, robótica, audiovisual, etc. O labor do centro neste curso foi recoñecido co premio Retos Polos Creativos na categoría de “Mellor material didáctico-demostrativo” na etapa de Secundaria.

O centro promove a actividade física e deportiva dedicando unha hora de libre disposición, tanto en primeiro como en segundo de ESO, a reforzar a materia de Educación Física. Este curso foi o único instituto de secundaria que participou no proxecto Enredanzas, xunto con varios centros de Cangas, que ten como obxectivo promover as danzas colectivas europeas como hábito saudable e práctica social. Ademais, a aula de música é un espazo aberto nos tempos de lecer e funciona como aula de ensaios. Así promóvense actuacións musicais e artísticas para mostrar en diferentes celebracións e festivais.

Tamén se potencia a competencia lingüística con unha hora máis de Lingua Galega en 1º de ESO e de Lingua Castelá en 2º de ESO. Froito do traballo feito neste reforzo, o grupo de primeiro resultou este ano gañador do concurso DígochoEu, da RTVG, cun vídeo acerca da fala do Morrazo.

O alumnado do centro participa nun programa de Axuda entre Iguais, na modalidade de Alumnado Axudante. Este programa ten por finalidade formar equipos de alumnos e alumnas especializados na detección precoz, na xestión de conflitos de forma pacífica e na mellora da convivencia, baseándose na idea de que o alumnado coñece mellor as relacións que se dan entre iguais e, ao ser membros activos da resolución de conflitos, aprenden valores e actitudes de cidadanía activa.

O Equipo de Dinamización da Lingua Galega do centro, en colaboración co Departamento de Música e a Biblioteca, mantén activa a “Radio Labirinto”, con implicación do alumnado e profesorado. Todos os cursos colaboran coa redacción da revista escolar “A Gaivota”, que se converte en crónica activa do instituto, coa participación de toda a comunidade educativa.

A Biblioteca é un espazo con moita actividade no que se organizan encontros literarios, concursos de relato e poesía, xadrez... Conta cun Club de lectura de alumnos e alumnas e un Club “Manga”. Pero tamén hai espazo para o resto da comunidade, no “Faladoiro Maior”, un club de lectura de adultos que mantén a súa actividade regular.

O Equipo de Dinamización Lingüística organiza diferentes actos ao longo do curso, onde son protagonistas valores como a paz ou a loita contra a violencia de xénero que se poñen en valor nas correspondentes efemérides. Entre os eventos celebrados destacan o Magosto, o Entroido e a festa dos Maios, un por trimestre, con diferentes actividades que procuran a cohesión do alumnado, o apego á lingua galega e o reforzo da identidade cultural. Este ano iniciouse un intercambio co IES Castro de Baronceli de Verín, cunha valoración moi positiva.

O profesorado, comprometido coa mellora e actualización do seu desempeño, desenvolve todos os cursos diversos Plans de Formación Permanente de Profesorado para mellorar e actualizar a súas prácticas educativas ao tempo que participa en varias modalidades dos Contratos Programa e Proxecta convocados pola Consellería que permiten o desenvolvemento no centro de variados talleres e charlas de formación dirixidas ao alumnado.