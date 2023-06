Cunha ampla oferta formativa que abrangue dende ESO e Bacharelato ata FP Básica, Ciclos Medios e Ciclos Superiores, ademais de educación para adultos, o IES Johan Carballeira traballa desde Bueu pola formación integral e integradora do seu alumnado, coa igualdade e a educación emocional como dúas das chaves que definen a súa filosofía de traballo.

Polos Creativos

Un centro aberto á realidade social e económica de toda a contorna que aposta pola innovación e o fomento da creatividade e que segue medrando neste senso da man de novos programas como Os Polos Creativos da Xunta de Galicia.

Unha proposta coa que o IES abre novos espazos á comunidade local e continua favorecendo o desenvolvemento das competencias dixitais, científicas e artísticas dos seus estudantes, para a que este curso incorporou un aula interdisciplinaria e mais unha radio.

Internacionalización

O centro, á vangarda educativa en todos os ámbitos, aposta tamén polos idiomas e as experiencias internacionais. Entre as novidades deste ano, destaca a incorporación da materia de lingua portuguesa coma optativa en 1º de Bacharelato. Ofrece ao seu alumnado a posibilidade de desfrutar da experiencia vital e cultural que supón o Erasmus con novas mobilidades para ESO e Bacharelato en Francia e vén tamén de recuperar o seu programa de intercambio en Alemaña.

Na mesma liña, conta coa posibilidade da realización dos exames de acreditación de idiomas (B1, B2 e C1) sen saír do centro.

Art for change

Entre os programas do IES, non podemos deixar de mencionar o coñecido como Art for Change, un proxecto interdisciplinar solidario e colaborativo no que participa todo o centro e co colaboran o resto de centros educativos de Bueu, o Concello e diversas asociacións da zona.

“Sacamos á rúa todo o traballo que se está facendo no Instituto ao longo do curso”, describen desde o propio instituto unha proposta que ten como finalidade recadar fondos e apoiar a entidades culturais e artísticas que queren desenvolver proxectos co obxectivo de favorecer os procesos de transformación social a través da arte e da cultura.

As opcións para poder facelo son variadas e van dende actuacións musicais, representacións teatrais, postos de arte ou de ciencia, ata obradoiros de baile, poesía e lingua de signos.

PROA +

Outro dos programas que definen moi ben a liña pedagóxica do centro é PROA+ , que busca axudar a todo aquel alumnado que ten algún tipo de dificultade para conseguir bos resultados académicos.

Edixgal

O instituto, que tamén destaca por ofrecer un Bacharelato de excelencia en Ciencia e Tecnoloxía, no que o seu alumnado ten a oportunidade de ter un primeiro contacto co mundo universitario, conta ademais co programa Edixgal en 1º ESO, o que lle permite combinar a aprendizaxe dixital coa tradicional.