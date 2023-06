Co fomento do traballo en equipo, a innovación e a mirada posta no presente e futuro do seu alumnado como grandes sinais de identidade, O IES Chan do Monte de Marín imparte unha ampla oferta formativa que inclúe ESO e Bacharelato, cos itinerarios de Humanidades e Ciencias Sociais e de Ciencias e Tecnoloxía.

Referentes en FP O IES Chan do Monte destaca ademais coma un referente da Formación Profesional na comarca, cada vez máis demandada tanto por estudantes como empresas pola súa dimensión práctica, o que garante altas tasas de emprego entre o alumnado incluso antes de rematar os seus estudos. O instituto oferta os ciclos: FP Básica de Informática de Oficina e de Mantemento de Vivendas Formación Profesional, Ciclos formativos de Grao Medio e Grao Superior das familias de: Administración e Xestión

Comercio e Marketing

Informática e Comunicacións

Instalación e Vivenda Aposta pola internacionalización A aposta pola dimensión internacional e os idiomas é outra das liñas que definen a oferta educativa do IES Chan do Monte de Marín, que conta cunha dilatada traxectoria na xestión de mobilidades internacionais Erasmus tanto para estudantes coma para profesorado. Os estudantes participan no proxecto Erasmus para a realización das súas prácticas FCT (Formación en Centros de Traballo) ou ben coma alumnos egresados (xa titulados). Neste curso a destinos coma Irlanda, Italia, Portugal e Grecia. Pola súa banda o profesorado tamén realizou visitas de observación e cursos de formación en destinos de Italia, Portugal, Austria, Montenegro... Novas modalidades Erasmus Ademais de isto, o IES Chan do Monte participa nun proxecto Erasmus KA220, con título “Alfabetización en entornos multimodais”. Trátase dunha modalidade de traballo colaborativo a gran escala con cinco asociacións escolares de Alemaña, República Checa, Eslovenia, Bulgaria e Turquía, que versa sobre o tema do teatro coma ferramenta didáctica. Neste curso, e tamén por vez primeira, xestionouse unha mobilidade de grupo que permitiu ao alumnado de 4º da ESO realizar unha viaxe dunha semana de duración a Chieti – Pescara (Italia) no que visitaron centros educativos e desfrutaron da costa adriática.