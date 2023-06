No IES As Barxas levan anos promovendo a adquisición de competencias e coñecementos científicos e humanísticos entre o alumnado, apostando polo fomento de capacidades como o pensamento crítico, a resolución de problemas, o traballo en equipo, a creatividade ou a capacidade analítica.

Sen descartar a coñecida tradición artística e creativa do centro, destaca tamén a polivalencia do novo Bacharelato Xeral, recollido na nova Lei de Educación (LOMLOE), que permite ao alumnado deseñar o seu itinerario académico cursando materias humanísticas e científicas e que o IES As Barxas ofrece en exclusiva dentro da comarca do Morrazo desde o curso pasado.

Para tal fin teñen solicitadas as liñas de autobús desde Cangas, e así poder facilitar o acceso do alumnado proveniente dos concellos lindantes con Moaña.

Referentes en innovación, con numerosos premios

Ademais, no centro contan con varias liñas de innovación, nas que traballan as competencias STEAM (Ciencias, Matemáticas, Tecnoloxía e Artes).

Para isto, teñen o Club de Ciencias e os seus proxectos de Fototrampeo; o STEMBACH como medio para acadar a excelencia educativa no Bacharelato; o seu Club Audiovisual e a creación de curtas e animacións; o Club de Escritura e a redacción da revista do centro; o equipamento e ampla formación do profesorado nos Polos creativos (impresión en 3D, realidade virtual, radio, cortadora láser, obradoiros E-téxtil...); o seu grupo de Igualdade Incómodxs e Rebeldes; o equipo de Normalización Lingüística; o equipo da Biblioteca coa súa inclusión nas Bibliotecas solidarias auxiliares e no Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares; o Club de Manga e a súa participación na COMICON e EXPOTAKU; o Club de Teatro e moito máis.

A partir de toda esta voráxine académica e creativa, contan na súa traxectoria con numerosos premios, entre os que destacan:

GSD INNOVA,

EDUCABARRIÉ,

SIMO,

CREARTE,

PROXECTA INNOVACIÓN,

JÓVENES EMPRENDEDORES,

OLLOBOI,

PREMIO TELEFÓNICA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

No Ies As Barxas levan anos demostrando unha gran implicación en innovación educativa, de aí que o centro teña implantados distintos programas educativos, coma o Edixgal, Seccións Bilingües, Auxiliar de conversa, Biblioteca Escolar, Plan Proxecta, todas as liñas dos Contratos Programa, Mediación escolar...

Mellora da aprendizaxe e talento, liñas prioritarias

Desde o IES As Barxas consideran que as liñas de traballo prioritarias no centro deben orientarse cara á mellora da aprendizaxe, á detección e desenvolvemento dos talentos do alumnado, á atención á diversidade (programas de reforzo, desdobres, Diversificación Curricular), á promoción da igualdade, á promoción das competencias STEAM, ao uso das TICs e á mellora da competencia socioemocional e da convivencia.