O curso 2022-23 chega á súa fin e, no Colexio Eduardo Pondal, o mes de xuño preséntase inmerso na SEMANA CULTURAL do centro. A primeira semana cultural post-covid, con boa parte do alumnado que apenas lembra a experiencia de vivir unha semana enteira centrada nas actividades de tipo 3 do Modelo de Enriquecemento Escolar SEM de Joseph Renzulli, cuxo obxectivo principal é conseguir que o alumnado desenvolva produtos ou servizos dirixidos á solución de problemas do mundo real que máis tarde presentarán perante unha audiencia non familiar.

Queren conseguir un pensamento crítico, a estimulación dunha boa capacidade metacognitiva e unha rica e variada aprendizaxe das oito competencias clave da presente Lei educativa LOMLOE.

A Semana Cultural do centro permítelles pechar o círculo de aprendizaxe e dar por ben concluídos moitos procesos intelectuais e emocionais que parten de entendermos a educación como un percorrido que permita:

Pararse a repensar os hábitos.

Atender ao noso mundo emocional.

Coidar de nós mesmos e dos que nos rodean.

Contribuír a unha sociedade de paz.

Respectar os ritmos de cada persoa sen xulgar nin competir.

Entender a equivocación e o erro como unha oportunidade para a vida, facendo especial insistencia na frustración como parte da aprendizaxe.

Tomar consciencia da nosa propia realidade.

Ser conscientes da importancia da nosa contorna natural e afectiva.

Ser laboratorio de ideas, que continuamente se está a repensar.

Comprometerse coa equidade, a igualdade, a sustentabilidade, a cidadanía, a democracia e os dereitos humanos.

Por todo isto, no Colexio Eduardo Pondal apostan por ter máis espazos de comunicación e expresión no seu centro educativo e a Semana cultural é un deles.

Volver celebrar a SEMANA CULTURAL, sobre todo neste ano que festexan o 40º aniversario do colexio, como o momento no que eclosiona gran parte do traballado ao longo do curso, onde se manifestan os talentos, a creatividade, onde o alumno ou alumna é o/a protagonista.

16 Módulos de Enriquecemento na ESO

Neste curso 22-23 ofertáronse ao alumnado da ESO 16 Módulos de Enriquecemento: Radio na Biblio, Club de lectura, Oradores, Obradorio de Sons, Laboratorio de científicos, +deNós , Desafía a túa mente, Horta, Robótica, Artellando, Teatro, Construíndo a historia, Liña do tempo, Estamos na Biblio, Voilà le francais! e Alternativ@s. En INFANTIL 3 Módulos: Lingua de signos, Minichefs e Pequenos investigadores e en PRIMARIA un total de 12: Ioga e Mindfulness, MeteoPondal, Pequenos oradores, Teatring, Scratch, Tecidos, OnFit, Upcycling, PhotoSteam, English Club, Pequenos científicos e Club de lectura.

Asemade parécenos relevante sinalar que un ano máis o traballo do alumnado do centro foi recoñecido e premiado por cuarta vez en GALICIENCIA, coa participación con proxectos da ESO, Primaria e Infantil na MAKER FAIRE de Santiago de Compostela e no CINVIGO, coa organización do I ENDURO RACE con bicicletas de montaña, coas IV Xornadas Teatrais das Escolas asociadas da UNESCO, coa II CARREIRA CÍVICA e co I Certame de ESCULTURAS NA AREA. Tamén participamos no VII UNESMUN representando a ALBANIA, no Torneo escolar de Oratoria TEO, no TDAG de Fundación Barrié na Coruña e no XXV ENCONTRO de JOVENS CIENTISTAS das Escolas Unesco en Lisboa, entre outros moitos proxectos.

“Remata un curso no que se abriron novas e innovadoras iniciativas, deixarémolas asentar, madurar,... nas vacacións xa veremos onde nos levan o vindeiro curso 23-24”, despídense.