Como cada ano, a Festa do Salmón de A Estrada comeza coa degustación de tapas nos diversos locais participantes da vila. Pero con todo, a programación festiva inclúe ademáis numerosos actos en paralelo que dinamizarán a vila durante toda a fin de semana.

No día de hoxe abrese ao público a exposición Tecedoiras arte e talento na sombra, na Sala Abanca. Para mañá, os Satisfayer Rock Band poñerán a nota musical na Zona dos Viños cunha sesión vermú (13.00 horas). Pola tarde está programado o Rafting do salmón polo río Ulla desde las 16.30 horas.

Para mañá está programado un espectáculo folclórico no Teatro Principal, coa participación da agrupación estradense Tequexetéldere e o grupo de danza La Esteva de Segovia. Será a partir das 19.00 horas, momento no quetamén dará comezo o Salmón Rock, una iniciativa da escola Musikenos que celebra a súa segunda edición na alameda municipal. Arredor das 19.00 actuará o grupo convidado, Noxo, e ás 22.00 chegará o concerto de Musikenos en tributo a Miguel Costa.

O sábado tamén haberá outras actividades na rúa como Nino&Mambrú (17.00 horas na rúa Calvo Sotelo); Ikigai e Somos Circo (18.00 e 19.00 horas, respectivamente, na Praza da Constitución) e Mute (20.00, Praza do Mercado).

A degustación popular do domingo estará amenizada pola BigBand Carlos Barruso e, xa pola tarde, actuará a Coral Polifónica Estradense ás 19.00 horas, que clausurarán a festa cun concerto (19.00) no Teatro Principal.

Outro dos grandes atractivos no marco da Festa do Salmón é o deporte, con eventos tan destacados como a Ruta BTT do Salmón, o Raid Hípico do Salmón, o Rafting del río Ulla, e o Concurso Internacional de pesca do Salmón -organizado pola Sociedade Deportiva Río Ulla-.