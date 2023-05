Hoxe será a primeira xornada do roteiro de tapas no que unha vintena de establecementos ofrecerán as súas elaboracións ao prezo unitario de 2,5 euros. Así, este venres 19 de maio participan O Candil de Silvia -salmón mariñado con vinagreta-, Velis Nolis -crocante de salmón mariñado con algas-, Enredo -amornado de salmón sobre pataca de Xinzo-, La Bombilla -salmón con salsa de mango-, Samaná -linguine con salmón, tomate e pesto-, Navegación -salmón curado sobre vichyssoise de chícharos, vinagreta de cítricos, granada e algas-, Argentinos -cannoli de parmesano recheo de tartar de salmón-, A Riala -poke do ulla-, A Lacena de Chucha -roll de salmón afumado, crema de queixo, cóengos, microgreens e AOVE- e Ananás -salmón no mar vermello-. O sábado será a quenda de Mesón da Estrada -salmón, mango e coco-, Oasis -pastel de salmón e gambas-, Cervexería Eureka -crepes de salmón con gambas-, O Paseo -suspiro de salmón-, Amadeus -tosta de salmón con crema de queixo San Simón-, O Lar -de xapón ata o Lar-, Malo será -salmón con verduriñas en galleta de sésamo-, Bodeguiña -corniño de Ximonde-, Café Central -brioche de salmón- e Regenjo -tortaleta de salmón-. Tanto na xornada de venres como de sábado, o horario para poder degustar cada unha das propostas nos diferentes locais participantes no roteiro, será de 12.00 a 15.00 horas e de 20.00 a 23.00 horas.

Degustación do domingo O secretario xeral de política lingüística, Valentín García, será o pregoeiro da edición deste ano Para o día grande da cita gastronómica, o prezo será de 5 euros, que darán dereito a dúas elaboracións de salmón. Os encargados das propostas culinarias para a degustación do domingo serán Os Peares -croquetas de salmón e ensalada de arroz con vinagreta de soia-, Malo Será -salmón ao conde de Ximonde e pastel de salmón-, La Bombilla -pementos de piquillo recheos de salmón e salmón en escabeche de cítricos-, Velis Nolis -salmón mariñado e alga crocante e fideuá de salmón-, Pan Cervela -pan de pita con salmón e verduriñas e rolo de masa crebada con pementón, sésamo, salmón, tomate seco e crema de queixo-, A Casa do Pan -empanada de salmón e biscoito aromatizado ao romeu recheo de crema de salmón-, Pazo de Xerlís -popietas de salmón con verduriñas e salsa de curry e mariñeira con guacamole, salmón mariñado e salsa de mel e mostaza con sésamo-, Samaná -sushi con salmón e aguacate con salsa de mostaza e mel e cuscús con salmón e laranxa-, Río Liñares -canelón de afumado con mazá e crema de mostaza- e Míster Pizza -pizza branca de salmón e gambas e bocadiños de salmón. Como ven sendo habitual, a degustación terá lugar na Praza do Mercado, cun posto habilitado no Novo Mercado para a adquisición dos tíckets, que comezarán a canxearse ás 12.00 horas, prolongándose o servizo ata as 15.00 horas. Pregón Pola súa banda, o Teatro Principal acollerá, ás 12.00 horas, o pregón a cargo de Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística e, como bo estradense, gran coñecedor desta festa, O pregoeiro recibirá a insignia Salmón de Ouro, que tamén se lle entregará nesta edición ao director do Museo do Pobo Estradense Manuel Reimóndez Portela, Juan Andrés Fernández Castro, e á Asociación Maceira e Sidra.