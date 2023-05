Nunca falla. A Casa do Pan, con sede en Liñares, voltará un ano máis a estar presente na degustación da XLIX Festa do Salmón en A Estrada, este domingo 21 de maio. E farao con dous clásicos da cita gastronómica como son a empanada de salmón e verduriñas, e o biscoito aromatizado con romero e maldon enrolando cremoso de salmón.

Dende A Casa do Pan atenden todo tipo de encargas e destacan pola súa constante evolución e innovación no eido da repostería. Con máis dun século de traxectoria, mantén a súa firme aposta polos produtos autóctonos de primeira calidade, frescos e naturais. Ademáis do obrador e o despacho en Liñares, A Casa do Pan conta cun posto no Novo Mercado de A Estrada, un exemplo máis da súa aposta polo trato cercano e directo coa veciñanza.

Liñares, 9 - Callobre, 36688 A Estrada | Tel. 986572327 | Email: acasadopan@gmail.com.