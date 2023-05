Nun mundo cada vez máis globalizado, as cooperativas de comerciantes locais teñen que reorganizarse para recordar aos clientes a importancia da atención personalizada, directa, o trato e o producto próximo, e o traballo dos propios veciños.

Este é o caso da Asociación de Comerciantes Zona Aberta, que ofrecen ao público o mellor do comercio local, con unidade e apoio mutuo.

Así, esta Asociación ten como obxectivo contribuir a implantación, desenrolo e xestión do centro comercial aberto e por conseguinte, o desenvolvemento do sector comercial da cidade.

Zona Aberta enfróntase este ano 2023 a novos retos, e para iso realiza actuacións que persiguen a consecución dun maior grado de asociacionismo e corporativismo por parte dos establecementos que se encontran ubicados no ámbito territorial do Centro Comercial Aberto.

Por iso ó longo deste ano leváronse a cabo unha serie de campañas promocionais e de animación comercial, algunhas delas acompañadas con accións destinadas a conseguir a fidelización do cliente.

De compras na rúa: o mercado de Zona Aberta

En forma de mostra e exposición no eixe comercial que conecta as principais rúas de Vilagarcía, o pasado mes de marzo Zona Aberta xuntou a unha serie de pequenas tendas (das agora chamadas “de proximidade”) dunha gran variedade de sectores, completándose con máis de 25 comercios.

O fin desta mostra era que clientes e visitantes do ámbito comarcal e provincial coñeceran e disfrutaran dun día de actividade do máis completo espazo comercial co que conta a nosa Vilagarcía.

En definitiva, un comercio xeracional, tradicional, moderno e innovador, que se caracteriza polos seguintes atributos: calidade e variedade nos produtos, profesionalidade e trato personalizado.

Ademáis, os clientes que se pasaron pola exposición tamén poideron participar na ruleta de zona aberta e gañar premios como fidelización polas súas compras.

Campaña do Pai e da Nai 2023

Un bo exemplo foron as campañas para os días da nai e do pai.

Nelas, todos os cientes que fixeran algunha compra nos locais asociados a Zona Aberta recibían un ticket co que participar en diferentes sorteos, todos con premio asegurado, como unha fin de semana de aventuras. E só por facer as súas compras no comercio de proximidade!

No sorteo do Día do pai, levado a cabo o día 20 de marzo, o premiado foi Lois Bestilleiro Bóveda, grazas ás súas compras feitas no comercio Metrópolis Comics.

Por outro lado, na campaña do Día da nai sorteouse un premio de 200€euros en vales compra, ademáis dun dia de spa e hotel para dúas persoas.

Neste caso, o sorteo foi levado a cabo o día 8 de maio, e a gañadora foi Ana Isabel García, tras facer as súas compras no comercio María Costureiro.

Ademáis, a presidenta de Zona Aberta, Rocío Louzán, regalou dúas canastillas a dúas mamás que deron a luz o propio Dia da nai, no hospital do Salnés. Os seus bebés chámanse Laia e Matías, e seguro que están desexando coñecer todos os establecementos de Zona Aberta.