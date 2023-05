As festas de Santa Rita chegan un ano máis da man da gastronomía, as atraccións e os concertos que as caracterizan, así como as imprescindibles procesións e actos relixiosos.

Miles de devotos de toda Galicia acuden a venerar a imaxe desta Santa, que se conserva en perfecto estado no Convento de Vista Alegre, e que tras a cancelación pola chuvia o ano pasado, queren recuperar por fin a súa procesión. Dende principios do século pasado, moitos fieis encomendársonse a Santa Rita, a avogada dos imposibles. O día grande é o luns 22, unha xornada onde se oficiarán misas durante toda a mañá. Ese mesmo día, ás 20 horas, a procesión comezará o seu percorrido: sairá do Convento de Vista Alegre, para continuar por rúa Castelao, praza de Galicia, rúa Conde Vallellano, rúa Juan García, rúa Valentín Viqueira, Avenida. da Mariña, e de volta á rúa Conde Vallellano, praza de Galicia e rúa Castelao para rematar. Durante o traxecto da procesión, ata regresar ao convento, estará acompañada de numerosos postos de venta de velas e de dulces típicos. Xunto a tradición relixiosa, estes días tamén se organiza a habitual Feira Celta, con mercado, postos de artesanía, obradoiros, música e una zona especial para diversión dos máis cativos. E como sempre, un concerto de balde achegará a Vilagarcía a un grupo de traxectoria nacional e internacional: este ano falamos nada máis e nada menos que de Revolver, que presenta o álbum “Adictos a la Euforia”. Este álbum é unha declaración de intencións, un traballo contundente e sen nostalxia que convida a ver as cousas desde outro lugar. Carlos Goñi, máis protagonista que nunca do seu propio proxecto, presenta un concerto onde tamén poderemos escoitar os seus temas de sempre, a noite do sábado no Parque da Xunqueira.