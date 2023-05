Ence deja patente su apuesta por situar a Galicia como eje estratégico de la bioeconomía circular con el avance en los trámites para la puesta en marcha de la innovadora bioplanta para la producción de fibra reciclada blanqueada y biomateriales que estudia desarrollar en la localidad coruñesa de As Pontes.

Así, la compañía ya ha cerrado un acuerdo para la compra de los terrenos en los que se construirá esta instalación, en el antiguo parque de carbones de Saá. Además, ha finalizado con éxito las pruebas piloto del nuevo e innovador proceso que supone la primera fase del proyecto: el reciclado y blanqueado de cartón y papel recuperados. Estas pruebas han sido efectuadas a nivel internacional por los principales tecnólogos en la materia.

Se trata, por lo tanto, de una bioplanta cuya materia prima fundamental no va a ser la madera, sino el cartón y el papel recuperados. La compañía apuesta, así, por proyectos que permitan un aprovechamiento forestal ordenado y sostenible, que no introduzcan más tensión en el mercado de la madera (recurso limitado) y que, además, no requieran de nuevas plantaciones. De este modo, Ence apuesta por iniciativas que, en vez de necesitar más recursos madereros, sean capaces de dar una nueva vida a los ya existentes.

Los potenciales acuerdos de colaboración con otras empresas permitirían, además, a esta bioplanta formar parte de un Polo Industrial en Galicia, convirtiendo a la zona en un enclave estratégico para la bioeconomía en la comunidad.

La nueva bioplanta, especializada en la producción de fibra blanqueada recuperada y de nuevos biomateriales, permitirá a Ence entrar en el sector de la recuperación de papel. De este modo, la compañía reafirma su contribución a la transición de un modelo de consumo lineal a la economía circular, con procesos productivos plenamente respetuosos con el medioambiente y la reutilización y minimización del uso de recursos naturales.

La primera fase, cada vez más cerca gracias al éxito de las pruebas piloto

Con 355M€ de inversión y la creación de más de un millar de empleos (213 directos, 400 indirectos y 636 inducidos), el nuevo proyecto de As Pontes está llamado a situar a Galicia a la vanguardia internacional de la bioeconomía. Un proyecto con el que Ence logrará, por primera vez, fibra reciclada blanqueada capaz de ser utilizada en todas las aplicaciones papeleras con la máxima calidad.

La primera fase, que supone la puesta en marcha de una planta de fibra blanqueada recuperada e incluye también una planta piloto de recuperación de fibras textiles, está cada vez más cerca de convertirse en una realidad gracias a la finalización de las pruebas piloto.Tras los buenos resultados obtenidos, se pondrá previsiblemente en marcha en 2027 con una inversión de 125M€ y le sucederá una segunda fase diseñada para lograr la máxima eficiencia en términos energéticos.

Esta segunda fase, consistirá en una planta de cogeneración de 150 MW de potencia térmica y alrededor de 50 MW de potencia eléctrica, con una inversión asociada de 155 millones de euros; lo que permitirá que la bioplanta sea autosuficiente energéticamente. Durante el proceso de producción no se utilizarán combustibles fósiles, por lo que la producción de estos biomateriales será totalmente exenta de carbono, reforzando el carácter puntero de esta instalación.

Finalmente, la tercera y última fase del proyecto la constituye una planta de tissue, que llevará aparejada una inversión de 75 millones de euros.

Con este proyecto Ence conseguirá cerrar el círculo de la bioeconomía en Galicia, al tiempo que contribuye de manera decisiva a la lucha contra la despoblación y desindustrialización del territorio gallego, generando riqueza y empleo de calidad en diversos sectores. Y es que el objetivo de Ence pasa por desarrollar proyectos industriales sostenibles y de futuro en Galicia.