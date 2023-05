“A menos que avancemos cada año, cada mes, cada semana… estaremos retrocediendo. Ningún sistema debe mantenerse si no progresa”.

Florence Nightingale (1820 – 1910), fundadora de la enfermería moderna, lo tenía claro: los intentos de progreso son los que determinan el crecimiento. Sin pasos, aunque a veces sean en falso, nunca lo habrá.

Por esta creencia, esa máxima es el mantra que preside la pared de las escaleras interiores del Colegio Oficial de Enfermería de Ourense (COE Ourense). Cada vez que subimos la escalera nos topamos con esa frase de frente, la que nos recuerda que todo paso que hemos dado, y seguimos dando, tiene sentido.

Un día como hoy, concretamente de 1820, nació esa referente que es Florence Nightingale. Por este motivo, cada 12 de mayo conmemoramos el Día Internacional de la Enfermería.

Usar en este caso el verbo ‘conmemorar’ y no el de ‘celebrar’ no es casual. Quisiéramos celebrar, pero aún tenemos mucho que reivindicar. Los aplausos nos reconfortan, pero no nos alimentan: necesitamos condiciones laborales dignas, estabilidad, más personal y salarios que correspondan nuestro desempeño y responsabilidad. Necesitamos que “se cuide a quien cuida” porque la salud de la población es nuestra mayor preocupación.

Por nuestra parte seguiremos librando las pequeñas batallas que nos llevan a conseguir mejoras para el sector, aunque seamos uno de los colegios de enfermería más pequeños de España en lo que respecta a número de profesionales colegiados. Este hecho jamás nos ha acomplejado frente a los grandes colegios, aunque sí muchas veces contemos con menos recursos o apoyos que estos.

Y es que si este artículo se titula “Hacer es la mejor manera de decir” es porque, entre otras cosas, el Colegio de Enfermería de Ourense es el único de España que está implicado en todos los últimos proyectos piloto puestos en marcha desde el Consejo General de Enfermería: avanzamos hacia la implantación de la prescripción enfermera y participamos en la creación de un teléfono a nivel nacional de asesoría jurídica frente agresiones al personal de enfermería.

La violencia en nuestra sociedad, a debate en el COE

La temática de la violencia en el ámbito sanitario es algo que nos preocupa especialmente, ya que no dejan de ir en aumento las agresiones a profesionales de la enfermería, aunque no siempre lleguen a denunciarse. Conscientes de la importancia de tratar este tema, el próximo 25 de mayo nuestra sede acogerá la jornada “La violencia en nuestra sociedad a debate”, un encuentro en el que contaremos con voces expertas para tratar la cuestión de manera transversal, prestando especial atención a la violencia en el ámbito sanitario. Veremos cómo prevenir y hacerle frente, porque a veces se pone todo muy cuesta arriba, aunque tengamos la profesión más bonita del mundo. ¿Subimos esta escalera de la mano? Te esperamos el 25 y, siempre que quieras, en TU colegio.