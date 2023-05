Redondela é a raíña da pesca do choco dende fai máis de tres séculos. Este molusco identifica á localidade pontevedresa de tal forma que os redondelanos e redondelanas tamén teñen, como xentilicio oficial, choqueiros e choqueiras.

Cada ano, a principios do mes de maio, Redondela homenaxea ao rei das súas cociñas coa Festa do Choco. Este ano, a Festa celébrase entre o 11 e o 14 de maio, e as Xornadas Gastronómicas comezarán o día 8 e ata o día 14.

A alcaldesa do municipio, Digna Rivas, mostrou satisfacción ao anunciar unha edición das Festas cargada de sorpresas, con amplísima e variada programación, pero que recupera o seu formato tradicional, coa carpa de degustación no Campo da Feira, tras dous anos que, por mor da pandemia, se vira sustituida polas Xornadas Gastronómicas, que este ano celebran a súa terceira edición. Afirmou tamén que todo o choco utilizado na Festa será capturado na enseada de San Simón “queremos promocionar o noso producto por excelencia, o mellor choco do mundo”.

Cunha enorme afluencia de visitantes, que cada edición se multiplica, preséntanse todo tipo de pratos para degustar, de todos tipos e sabores: arroz, guisos, chocos na súa tinta, empanada… Un festín para o padal que permite gozar das mellores recetas.

Por último, a alcaldesa aproveitou para agradecer a todas as persoas que fan posible esta festa. "Desexo que esta XXXVI edición sexa un éxito e continúe a consolidar a Redondela como un dos concellos referentes na gastronomía e consumo de produtos galegos."

Degustación na carpa

Tras unha apertura do evento o xoves 11 da man da Orquesta Panorama (no Campo da Feira, ás 22h) inauguraráse a carpa degustación do Campo da Feira o venres 12h ás 19:30h. Estará operativa en horario continuo ata o peche, e a partir de entón abrirá todos os días as 10:30h.

Entre os hosteleiros participantes nesta degustación atopamos: Vigo e os Catro Elementos (que ofrecerán pratos coma choco á plancha, empanada de choco, choco con alubias...), o Restaurante Casa Chano (que tamén se especializa en empanadas de choco e arroz con choco), Restaurante O tranquilo (con racións de chocos na súa tinta ou empanadillas de choco), Panadería Luisa (expertos en deliciosas empanadas ou empanadillas de choco), e Anaquel Gourmet, Paladarqueso e La Charruana (que ofrecen produtos locais, variedades de queixo e xeados, respectivamente).

As Xornadas Gastronómicas

Pola súa parte, a festa na carpa compaxínase coas Xornadas Gastronómicas, nas que un total de 13 restaurantes ofrecerán menús especiais para degustar a partires do día 8 e ata o 14. Estes son: 78 Gastrobar, Bocatería Cafetería Adega, Antolín, Casa Consejo, Casa Mucha, Meraki, Novo Royalty, Os Amigos, O Xantar de Otelo, Cafetería Tapería Patri, Restaurante Lemos, Pizzería Bos Aires y A Cova.

E non só falamos de gastronomía, xa que o pregón da XXXVI Festa do Choco correrá a cargo de Tanxarina, composto por Eduardo R. Cunha "Tatán", Andrés Xiráldez e Luis Borines, o domingo 14 de maio, e que porá o broche final a un programa con concertos (Budiño, Lontreira, O Combo Dominicano...), showcooking (con David Couñago, do restaurante MalaSangre) a IX Edición da Scooterada Vespartana, e todo animado por rondallas e pasarrúas.

Ruta do Porto, Ruta do Choco e Ruta do Marisqueo a Pé

Dúas rutas, ademáis do paseo en barco ata San Simón, pensadas non só para promocionar o produto, senón tamén para valorar o traballo que hai detrás deste manxar tan delicioso.

Na Ruta do Porto poderás vivir a actividade da lonxa de Cesantes. Tres saídas pensadas para despois dos días grandes da festa (27 de maio e o 10 e 17 de xuño), por só tres euros.

No caso da Ruta do Marisqueo a Pé, como o seu nome indica, vivirás o traballo diario das mariscadoras da ría, os días 20 de maio e 3 de xuño.

Algo moi parecido ao que poderás vivir xa mesmo, a Ruta do Choco, para ver, os días 5 e 12 de maio, a pesca do choco en directo.

Para todas as rutas, podes facer unha reserva previa en turismo@redondela.gal

Rutas en barco e visitas á illa de San Simón

A fin de semana da celebración chega con ruta marítima incorporada, que ten como obxectivo ensinar e valorar a zona onde se pesca "o mellor choco do mundo": a enseada de San Simón. Ademáis, a ruta inclúe unha visita pola illa do mesmo nome.

Estes percorridos comezarán dende o Pantalán do Museo Meirande ás 12:00h e dende o Porto de Cesantes ás 16:00h e 17:00h

O prezo do billete é de 5 euros por persoa. A súa venta realízase no Museo Meirande e na Oficina de Turismo de Redondela

Pero non hai que preocuparse, xa que no caso de esgotarse as prazas, a navieira ofertará novas visitas.