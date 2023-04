“Eso de que ‘reparar con la marca es más caro’ es un mito y debemos desterrarlo cuanto antes. De hecho, actualmente, resulta más barato que en un SAT no oficial y ofrece muchísimas más garantías”.

Lo tienen claro Pablo Álvarez y Oscar Baamonde tras una década al frente del reconocido centro multimarca vigués Sonsat, especializado en reparación de telefonía móvil, ubicado en Ramón Nieto y con uno de los laboratorios más avanzados de la provincia.

¿Por qué reparar tu teléfono en SONSAT? Pincha aquí

Con todas las garantías

Los clientes de Sonsat cuentan con la tranquilidad de saber que todas las reparaciones del centro se llevan a cabo con repuestos originales del fabricante y de que, en el caso de que no sea posible, se les va a comunicar. “Preferimos ser sinceros. Si el terminal no va a ser reparado bajo unas condiciones mínimas de garantía: no lo hacemos. No queremos perder tiempo ni hacerle perder dinero al cliente”, cuentan Álvarez y Baamonde, preocupados por el auge de soluciones cortoplacistas y de mala calidad en internet, que fomentan el mal funcionamiento de los teléfonos.

“Cada vez que un cliente nos habla sobre los precios de los repuestos que encuentra online, comprobamos que se trata de falsificaciones o compatibles de terceros. Al igual que ocurre con los coches, si arreglas el teléfono con piezas de mala calidad, jamás va a volver a funcionar igual. Por eso, en Sonsat huimos de estas soluciones y nos comprometemos con la calidad”.

En 24/72 horas

Y para muestra un botón porque, durante todos estos años, Sonsat ha trabajado duro para formar alianzas con los principales fabricantes de telefonía. De este modo, han sido servicio oficial de marcas como BQ, ZTE, Huawei, Honor o Xiaomi. La experiencia acumulada y el buen hacer les ha permitido ir un paso más allá en su compromiso con la calidad y, desde el pasado noviembre, se han convertido en el único servicio oficial en Galicia de telefonía móvil, tablet y wearables de la prestigiosa marca Samsung. Un plus en nuestra ciudad a la hora de comprar estos dispositivos y que permite a los clientes de Sonsat tener listos sus terminales en 24/72 horas, tanto en garantía como bajo presupuesto.

El mejor equipamiento

La inversión en la mejor maquinaria es continua en Sonsat y eso se nota en el resultado. El centro de reparación multimarca vigués se ha convertido en un referente gracias a uno de los laboratorios de reparación de telefonía más avanzados de Pontevedra. Un espacio preparado con auténtica protección ESD (Electrostatic Discharge), que evita cualquier descarga electroestática en los teléfonos.

Diez años después... Sonsat nace en 2013 de la mano de Pablo Álvarez, electrónico de profesión, en un pequeño local de Barreiro. En 2015, Oscar Baamonde se une al equipo y se crea la sociedad que ha hecho posible el actual centro de Ramón Nieto. Diez años han pasado desde que Pablo empezase soldando encima de una caja de cartón. Hoy, cuentan con el laboratorio más preparado en herramientas y protección ESD de todo Vigo y trabajan en contacto directo con las mejores marcas del mercado. Una colaboración que les permite reparar pantallas, problemas de carga, batería, etc., en el menor tiempo posible y con el mejor resultado para sus clientes.

Av. de Ramón Nieto, 96, Vigo 986 28 06 66

info@sonsat.es www.sonsat.es @sonsatsl