Un ano máis, a fermosa cidade de Tui xa o ten todo a punto para festexar a gran cita coas Festas de San Telmo, declaradas de Interese Turístico Galego.

A lectura de pregón a cargo do actor galego Carlos Blanco dará este sábado o pistoletazo de saída a máis de dez días de celebracións, concertos, teatro e actividades para os cativos cun completo programa que rematará co luns 17 de abril como día grande da man dos tradicionais desfiles e actos relixiosos na Catedral e pirotecnia final a partires das 23.00 horas nos Xardíns de Troncoso.

Ademais e como cada ano, o II Encontro de Viños da Raia (sábado e domingo 8 e 9 de abril) ou a emblemátoca Feira Cabalar (domingo e luns 16 e 17 de abril) sumáranse como atractivos a un programa de excepción.

Cartel musical Pola súa banda, os coñecidos Nena Daconte e Rafa Sánchez serán os encargados de abrir o cartel musical das festas patronais este mesmo sabado, 8 de abril, ás 22h no Espazo Feiral. Treixadura e os grupos tudenses Amnesia e Ola de Calor actuarán xa o domingo, 9 de abril, ás 20.00 e ás 21.30h, respectivamente, para deixar paso xa o venres que vén, día 14, a dous pases da Orquestra Olympus (no espazo feiral ás 21.00 e ás 23.00 horas). Se o sábado 15 as actuacións multiplícanse con dous pases do Grupo América (ás 21.00 e ás 00.00 h na rúa Compostela); a actuación de La Patrulla (ás 22.00 na Carpa da Corredoira); e Dj Mesu + Arce + Dj Enter (no espazo feiral ás 22.00h); o domingo chegará outro gran cartel con moita música desde as cinco da tarde e dous pases das orquestras Satélites (na rúa compostela ás 18.30 e ás 23.00 h) e Los Players (a partires das 20.00 e das 23.00h na rúa Compostela), entre outras actuacións. Finalmente, a Orquestra Panorama porá o gran broche de ouro ás festas ás 23.00h do luns 17 no Espazo Feiral.

Teatro e actividades para os cativos Moita música e tamén moito teatro porque as Festas de San Telmo contarán ademais coa celebración da XIII Semana de Teatro Amador, da man de obras previstas do martes 11 ao venres 14 de abril ás 21.00 horas no Teatro Municipal. Un programa que tampouco se esquece dos máis cativos con propostas para practicamente todos os días na carpa da Corredoira, entre as que destacan citas como “Maxia cómica” co Rei Midas (o martes ás 18.00 horas) ou “Circo” de Troula Animación (o vindeiro sábado 15 ás 19.00 horas).

Fin de semana 8 y 9 de abril

Antes, sen embargo, non faltarán no programa para esta fin de semana a III Gala “Premios Cidade de Tui”, que terá lugar o sabado ás 18.30h no Teatro Municipal; a inauguración da exposición fotográfica “As orixes da fotografía de Tui”, ás 19.30h na Sala de Exposicións; ou o Festival Folclórico, do que poderá gozarse xa o domingo a partires das 17.00 horas.

II Encontro de Viños da Raia

Tamén esta fin de semana, terá lugar tamén O II Encontro de Viños da Raia, que, coa participación de dez adegas, a intervención da prestixiosa enóloga tudense Susana Esteban e o showcooking de Rafael Centeno, porá en valor un ano máis o traballo que realizan as adegas e os viticultores e as viticultoras de ambos lados do Miño nun evento que pretende potenciar o enoturismo na zona.

Días grandes: 14, 15, 16 e 17 de abril

Xa a fin de semana próxima, chegará a quenda das citas máis importantes e emblemáticas dos festexos como a Carreira Popular do sábado 15, para a que xa está aberto o período de inscrición; ou o desfile de exaltación do traxe tradicional a cargo da Asociación do Traxe Tradicional de Tui, que terá lugar o domingo pola mañá.

O luns será o día grande coa tracicional misa na honra a SanTelmo e posterior procesión pola Coronilla, ás 10.30h na Catedral; e a solemne procesión de San Telmo, que deixará paso á pirotecnia nos Xardíns de Troncoso e actuación da Orquestra Panorama como gran broche de ouro aos festexos.

Feira Cabalar

A todo isto sumase a tradicional Feira Cabalar de San Telmo, que durante o domingo 16 e o luns 17 de abril atraerá a atención de miles de veciños e visitantes en San Bartolomeu con concursos, exhibicións, espectáculos, xincanas e premios aos participantes.

Dúas xornadas nas que poderá desfrutarse do deporte hípico, da afección polo mundo dos cabalos e dunha romaría popular que congrega a miles de tudenses e visitantes cada ano. Un evento que tampouco se esquece dos máis pequenos con actividades de balde coma Poni Club.