Con el título en inglés de self-care, nos referimos a todos esos autocuidados que nos ayudan a sentirnos bien por dentro y por fuera.

Con esa idea en mente, mucha gente busca nuevas marcas o tratamientos con los que comenzar un viaje que, con ayuda de profesionales resulta más efectivo. Y en Senza by Jacinto López saben cómo aplicarlos a la perfección.

No solo en los tratamientos, protocolarios y en cabina, si no que también en sus productos de venta al público.

Una de sus líneas predilectas es Natura Bissé, marca de lujo especializada en el cuidado de la piel, con precios que oscilan desde los 80 a los 600 euros, aunque hasta los más baratos cuentan con una calidad que no está dejando indiferente a las clientas que ya lo han probado: “Incluso las que siempre nos dicen ‘¡no me vendas cremas, que no las uso!’ vuelven convencidas y encantadas cuando prueban alguna de las muestras”.

Otra palabra de clienta, esta vez sobre los tratamientos en cabina, o como ellas lo llaman: experiencias.

Se busca que estos procesos sean lo más completos posibles y que su efecto en la piel sea duradero, pero también que el tiempo del tratamiento sea algo renovador por dentro y por fuera.

“Se aplican a través de masajes, tanto faciales como corporales, por lo que, incluso con la mascarilla puesta, el contacto entre la profesional y la clienta es constante e inmersivo. Sales de la cabina completamente renovada y relajada”.

No en vano los tratamientos de Natura Bissé son, además, los imprescindibles de famosas como Paula Etxebarría o Beyoncé.

El “self-care” busca, además de la belleza, el bienestar y el equilibrio interior, y Senza by Jacinto López se adapta a las necesidades y bolsillos de cada clienta. Porque el lujo no solo es una cuestión de precios, también de resultados.