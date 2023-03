“No me gustan las grandes inauguraciones” comenta Eloy, el gerente de esta nueva aventura. “Hoy jueves, a partir de las 20h tendremos champan y algún picoteo, pero en un ambiente tranquilo. Y a partir de mañana tendremos ya los fogones en marcha para las comidas y cenas de fin de semana y entre semana. Cerramos lunes por descanso del personal”.

Y es que Eloy es conocido a nivel nacional por llevar 13 años con su propio negocio, una barbería, que no abandona, pero que compagina con su otra pasión: la hostelería.

Dividido en dos ambientes, terraza y zona de copas, se trata de un restaurante especial que cuenta con una selección de los mejores vinos de España.

“Son nuestra especialidad, junto a los pescados, carnes y cócteles, con los que crear un gran ambiente después de cada comida o cena, algo especial para que no te quieras ir. y sobre todo para que quieras volver”.

Además de eso, en la carta se incluyen entrantes como tostas, embutidos ibéricos, quesos... apostando por la cocina de toda la vida con toques especiales, de los que se encargan sus chefs especializados.

“La música es una parte super importante para nosotros” añade Eloy “queremos que os sintáis bien a cualquier hora del día, y después de las cenas de fin de semana pondremos un ambiente singular para divertirnos y bailar”.

Compuesto por cinco integrantes, con extras los fines de semana y con intención “de ir ampliando poco a poco”, El Sombrero está organizado por Claudia, la encargada. En barra encontramos a Andrea y César, preparando cafés y bebidas. Por otro lado están las cocineras, Claudia y Betty, donde Eloy afirma poner toda su confianza: “con su amplia experiencia seguro que no os defraudarán”.

Y es que la parte humana es muy importante en este nuevo local de Bueu: “En la carta tengo menciones especiales a mis familiares y amigos, ya que considero que se merecían un homenaje. Y para saber un poco más sobre todo esto deberías vivir la experiencia completa”.

A partir de hoy a las 20h, El Sombrero abrirá de martes a domingo en horario de 11 de la mañana a 2 de la madrugada.

De la barbería, a la hostelería

Tras 14 años dedicados a su pasión, Eloy Enteza Gómez no abandona el mundo de la barbería, sino que lo compagina con su otra debilidad: la restauración.

“Soy un amante del buen hacer, del buen comer y del buen beber. Me embarco ahora en una nueva aventura en el sector de la hostelería, sin dejar de lado mi trabajo en la barbería, que es parte de mi vida y jamás me plantearía abandonarlo: seguiré cortando el pelo y arreglando las barbas como hasta ahora. Pero tengo y siento desde hace muchos años que me apasionan y me mueven otras sensaciones, vivir otras experiencias”.