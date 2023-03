La sostenibilidad y el medioambiente son pilares de la actividad de la biofabrica de Ence en Lourizán, donde la compañía apuesta por garantizar la compatibilidad de su actuación con la protección de los entornos naturales y comunidades vecinas, con el cuidado de la biodiversidad como una de sus grandes prioridades en este sentido.

Una de las pruebas de la calidad medioambiental de Ence-Pontevedra a las que apunta la propia compañía es que, en el área de la Ría de Pontevedra próxima a la biofábrica, hay seis playas con el distintivo de bandera azul de la UE. Otro símbolo relevante es que se marisquea delante de la propia biofábrica.

La entidad siempre se ha sentido respaldada por las cofradías de la Ría de Pontevedra, donde se encuentra uno de los más importantes bancos de marisqueo, el de Os Praceres –que está junto a la biofábrica–, así como en las localidades próximas de Lourido, Combarro y Raxó.

Para las cofradías de pescadores y los profesionales de la mar, la ría es su medio de vida, y de ella depende la subsistencia de sus familias y son por tanto los primeros interesados en velar por su saneamiento integral, por evitar su contaminación y por garantizar la sostenibilidad de sus recursos marinos.

En esta línea, César Rodríguez, Patrón Mayor de la Cofradía de San Telmo, no duda en avalar la calidad de las almejas y berberechos que marisquea esta cofradía en la zona, no solo por su valor gastronómico, sino también por su estado óptimo para el consumo.

“Hoy en día, nuestra actividad está controlada por organismos y laboratorios como Intermar. Si no fuese así, nuestros productos no estarían en el mercado”, cuenta César, para quien su actividad como mariscador y la de la biofabrica de Ence conviven desde hace años sin perjuicios para ninguno: “Cuando hemos tenido dudas, nos hemos reunidos con ellos, y nos han explicado y mostrado los documentos que avalan que su actividad no es contaminante”.

En la misma línea se pronuncia Iago Tomé, Patrón Mayor de la Cofradía de Raxó, muy orgulloso de la “riqueza” de la zona: “Afortunademente, en la Ría de Pontevedra tenemos una gran diversidad, con toda clase de pescados y mariscos: centolla, navaja, choco, almeja, lenguado…”, enumera el mariscador que, preguntado por la calidad del género, no lo duda ni un segundo: “Tanto en el caso de las materias primas como del agua, está 100% garantizada y avalada por controles, y además esto es desde hace ya años, no es algo nuevo”.

“Si la ría no estuviese limpia, no tendríamos toda la diversidad y riqueza que tenemos, ni uno de los bancos más productivos de navaja de toda Galicia, por ponerte solo un ejemplo”, argumenta Tomé, que ejemplifica: “Mira, hace poco, haciendo un curso, una de las personas que participaban me dijo: ‘Me fastidia tener que reconocerlo, pero es verdad que si en Lourizán hay especies como el caballito de mar que solo habitan en aguas muy limpias, será por algo”.