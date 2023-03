La mejor forma de ahorrar siempre fue no gastar o invertir bien para luego no gastar, y en la coyuntura que nos encontramos esa máxima está más en vigor que nunca.

Por eso, para climatizar nuestra vivienda, lo primero es evitar que se pierda la energía en invierno para no tener que calentar la casa y que en verano no se caliente en exceso para no tener que refrigerarla.Y el único modo de hacerlo es aplicar un buen aislamiento para disminuir la transmitancia térmica de las paredes, eliminar las filtraciones y hacer desaparecer los puentes térmicos.

Las nuevas viviendas, obligadas por la normativa, ya se diseñan con envolventes muy aisladas, sin filtraciones de aire y con los puentes térmicos anulados, e incluso hay estándares de construcción que son mucho más restrictivos que la normativa de obligado cumplimiento, como es el caso de las PASSIVHAUS.

Pero no solo las nuevas viviendas pueden contar con un consumo reducido de energía. Es posible realizar actuaciones en las viviendas existentes encaminadas a este objetivo. De hecho, el estado fomenta la realización de estas actuaciones a través de diferentes subvenciones en función del elemento sobre el que se intervenga y además se cuenta con apoyos procedentes de Europa a través de los fondos de recuperación NEXT GENERATION.

Así y sobre la envolvente de las edificaciones existentes se puede actuar en diferentes frentes:

- Aislar la fachada por el exterior mediante adición de fachadas ventiladas o adición de aislamiento directamente sobre la fachada con sistemas tipo SATE.

- Sustitución de las carpinterías existentes por nuevas ventanas de PVC o metálicas pero con RPT (rotura de puente térmico) con acristalamientos de alta eficiencia energética con una o dos cámaras y con gas Argón (entre otros) en dichas cámaras.

- Rellenos de la cámara de aire mediante introducción de material aislante por inyección, siendo esta una operación muy rápida y limpia, con unas relaciones aislamiento/precios muy interesantes.

PASSIVHAUS

El modelo PASSIVHAUS está un paso por delante en lo referente al aislamiento y eficiencia energética de los edificios. Significa: Casa Pasiva o, en otras palabras, el estándar Passivhaus es una norma para la construcción de viviendas, que regula la manera en que se aprovechan los recursos naturales en la ubicación del edificio. Passivhaus surge con el profesor Adamson de Suecia y Feist de Alemania, quienes en una comunidad Alemana construyeron 4 casas ensayando el Estándar. Demostraron que era económicamente factible construir viviendas pasivas, sin grandes necesidades de construcción.

Se estima que el consumo energético de una casa certificada con el sello de Passivhaus se reduce del orden del 60 al 70%, respecto al consumo de un edificio nuevo de ejecución estándar. Estos datos se han ido verificando mediante las más de 60.000 edificaciones Passivhaus que se han construido.

Las casas pasivas certificadas deben cumplir los requisitos marcados por el Passivhaus Institute. Los principales criterios a seguir son:

1. Gran aislamiento térmico. Se optimiza la envolvente térmica mediante un buen aislamiento que será beneficioso tanto en invierno como en verano: las fachadas o paredes exteriores, las cubiertas y las soleras o forjados exteriores deben tener una baja transmitancia térmica (U).

2. Ventanas y puertas de altas prestaciones. Los huecos (carpinterías y vidrios) son el “punto débil” de la envolvente, por lo que se debe poner mucha atención en sus características en el proyecto, en su correcta colocación durante la obra así como en sus protecciones solares.

3. Ausencia de puentes térmicos. La transmisión de energía se da en continuidad por toda la envolvente: fachadas, cubiertas y soleras y también se da en las esquinas, ejes, juntas, etc. por ello se analiza cada detalle de la envolvente para garantizar su correcta construcción.

3. Hermeticidad al aire. La envolvente es lo más hermética posible cuidando al máximo la ejecución de las juntas durante la construcción y se ensaya con el denominado Blower Door test que garantiza la correcta ejecución de la envolvente hermética y eficiente.

5. Ventilación mecánica con recuperación de calor. Requiere ventilación mecánica con recuperación de calor para reaprovechar la temperatura del aire interior para precalentar o enfriar el aire limpio entrante antes de expulsar el aire viciado al exterior.

Una vez estos cinco criterios se cumplen, se analizan dos criterios más:

6. Protecciones solares. Se analizan las protecciones solares en función de la situación del edificio, seleccionando las más adecuadas ya sean fijas o móviles, incorporando persianas, estores, porches…

7. Energías Renovables. Se estudia que la energía consumida sea suministrada por fuentes de Energías Renovables con el fin de optimizar consumos y obtener un edificio de consumo nulo.

¿Ya no hacen falta instaladores de climatización?

Parece un contra sentido que, en el artículo referido a climatización, el ingeniero que lo firma se vaya por las ramas y se ponga a hablar de aislamientos y passivhaus. Parece que con el título del artículo estamos diciendo que a los climatizadores se le va a acabar el trabajo en la obra nueva y es mejor que cambien de profesión y se dediquen al aislamiento. Pero nada más lejos de la realidad, el cumplimiento del CTE (Código técnico de la edificación) y la tendencia hacia las Passivhaus hace que cada vez cobre mayor importancia la climatización de las viviendas, y que esta, sea realizada por verdaderos especialistas.

¿Por qué cobra mayor importancia la climatización? Pues la respuesta es muy sencilla: al ser necesaria la ventilación para mantener un ambiente sano en las viviendas, se está produciendo una entrada de aire sin acondicionar y por tanto es necesario climatizar ese aire para mantener las condiciones de bienestar dentro de la vivienda así pues la climatización va a ser necesaria y obligatoria en las nuevas viviendas, por tanto seguirá habiendo trabajo para los instaladores, pero cada vez habrá que especializarse más y ser más eficientes

Como las demandas de climatización cada vez serán menores debido a la disminución de las pérdidas/ganancias a través de la envolvente de la construcción, nos encontramos con que los equipos tendrán que ser menores y más eficientes, (lo de burro grande ande o no ande, ya no sirve) y los desajustes térmicos en las diferentes estancias de la vivienda no se van a poder arreglar dando más potencia a los equipos porque la potencia en los equipos va a estar limitada, y eso conlleva a que el diseño de la instalación, (donde poner los equipos, de que potencia, a qué velocidad deben funcionar…, poner suelo radiante o splits) sea cada vez más importante, porque el margen de maniobra va a ser menor y por tanto vamos a tener que ser cada vez más especialistas, una instalación de climatización no la va a poder realizar cualquiera.

*Ingeniero Industrial y asesor técnico de Foncalor