“Trabajar por la igualdad de forma transversal y durante todo el año como eje imprescindible para conseguir una sociedad justa”. Lo tienen claro en el Concello de Redondela, donde este año redoblan esfuerzos para llegar a todos los sectores de la sociedad y amplían su programación para el 8M a todo el mes de marzo, con su propuesta más completa hasta la fecha.

La Exposición Conquistadoras, la Charla-coloquio “Emprendemento no Rural” con Rosa Arcos o el acto de Homenaje a las protagonistas del programa “As Mulleres Contan, percorrendo Camiño” son solo así algunas de las novedades preparadas por la Concejalía de Igualdad, que gestiona Iria Vilaboa, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

8M - “As Mulleres Contan, percorrendo Camiño”

Así, este miércoles, a las 12.00 horas tendrá lugar en la Plaza del Ayuntamiento la lectura del manifiesto institucional por parte de las protagonistas del programa “As Mulleres Contan, percorrendo Camiño” de Radio Redondela.

9M - Obra de teatro “Tabú”

Por su parte y ya mañana, se estrenará la obra de teatro “Tabú” en el Multiusos de la Xunqueira para el alumnado de los IES de Redondela. Habrá dos funciones, a las 10 y a las 12 horas, que irán seguidas de un coloquio. Se trata de un espectáculo de narración oral con la misión de transmitir las historias de confusión, secretismo, amor, picaresca y sexualidad de las mujeres que son el cimiento de nuestra tierra. Con música en vivo de Su Garrido Pombo.

10M - "III Xornadas Gemma Pereira Otero. Muller e Igualdade"

El viernes, llegan las "III Xornadas Gemma Pereira Otero. Muller e Igualdade", con una Charla-coloquio “Emprendemento no Rural” con Rosa Arcos, fundadora de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Galicia, Fademur en las oficinas de Turismo (Isidoro Queimaliños,2. Redondela), que tendrá lugar a las 19:00 horas y en la que intervendrán las redondelanas Manuela Domínguez Rodríguez (Zona Verde Jardinería), Ana Míguez Dacosta (Héroes por la Ciencia), Cinthya Roldán Dosío (Marinera) y Celia Couñago (Ultramarinos A de Concha).

12M - “As Mulleres do Téxtil”

Pero el programa no acaba aquí y suma y sigue durante todo el mes. Si el 12 de marzo tendrá lugar la presentación del proyecto "As Mulleres do Téxtil” en el Multiusos de la Xunqueira (Redondela) a las 19:00h; el 17 de Marzo se celebrará una nueva sesión de las III Xornadas Gemma Pereira Otero. Muller e Igualdade con el taller “Con Forza de Muller” en el Multiusos Piñeiral do Crego (Chapela) a las 19:00h. Estará impartido por Patricia Do Camiño (Coach certificada ICF, Mentora, Experta en Inteligencia Emocional y Bienestar Organizacional) e Isabel Machado (Coach acreditada ICF, Especializada en Inteligencia Emocional & CoachingXvalores, Trainer Points of You y Consultora Conductual).

17 M y 19 M - Las figuras femeninas históricas de Redondela y Chapela

Ese mismo día se incluirá una ruta para conocer las figuras femeninas históricas de Redondela que comienza en la Plaza de Ponteareas a las 19:00h.

El 19 de marzo, por su parte, está prevista otra ruta para conocer las figuras femeninas históricas, pero en esta ocasión de Chapela, que partirá de la Alameda Rosalía de Castro a las 19:00h.

24 M - “As Mulleres Contan, percorrendo Camiño”

El 24 de marzo, el último día de la programación, se hará un homenaje a las protagonistas del programa de la Concejalía de Igualdad en Radio Redondela “As Mulleres Contan, percorrendo Camiño”. Será en el Pazo de Petán (Redondela) a las 19:00h.

Radio, historia, cine

Digna Rivas: “Queremos trabajar por la consecución de la igualdad no solo a través de celebraciones o conmemoraciones, sino también en nuestro día a día y en las actividades cotidianas que desarrollamos”

Por su parte, Radio Redondela desarrollará a lo largo de todo el mes una programación especial con el programa “Pseudónimo: falso nombre; pseudónimo: falso hombre” a cargo de la profesora Almudena Suárez Cerviño. Un espacio que quiere reivindicar a todas esas mujeres que tuvieron que esconder su identidad detrás de un nombre masculino para publicar sus trabajos, acceder a la universidad, huir de imposiciones sociales o desarrollar su labor científica y profesional. Además, los primeros lunes de mes, dará continuidad la emisión del programa “Las mujeres cuentan. Recorriendo Camino”.

Además, las redondelas y los rendondelanos pueden visitar estos días distintas exposiciones como 'Conquistadoras', en la Alameda Castelao, o “Saia Raíña”, en el Multiusos de la Xunqueira. Esta última presenta una muestra audiovisual de las mujeres gallegas que continúan enlutadas en el siglo XXI. Mujeres que por costumbre social, imposición moral o creencia religiosa tuvieron que guardar luto temporalmente, y también durante toda su vida.

Además y también en Multiusos de la Xunqueira puede verse desde ayer la Exposición “58/885 Mujeres Nobel”, que recoge las biografías y retratos de las Mujeres que recibieron el Premio Nobel a lo largo de su historia. Es un trabajo realizado por el alumnado del IES Mendiño bajo la coordinación de las profesoras Almudena Suárez Cerviño y Raquel Fernández Fidalgo.

De este modo la programación del 8M de Redondela nos recuerda un año más que la lucha por la igualdad no puede quedar limitada a actos puntuales ni a un solo día: “Trabajar por la consecución de la igualdad no solo a través de celebraciones o conmemoraciones, sino también en nuestro día a día y en las actividades cotidianas que desarrollamos”, explica la alcaldesa Digna Rivas que quiere agradecer a la concejal de Igualdad, Iria Vilaboa, el trabajo realizado a la hora de desarrollar “un programa potente y atractivo”.