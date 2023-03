Como cada ano, elas serán hoxe máis protagonistas ca nunca en Marín. O concello prepárase para conmemorar o 8 de Marzo cunha homenaxe ás mulleres autónomas que están ao fronte de negocios propios do pequeno comercio da vila, “un exemplo de emprendemento, de traballo e de xeración de economía local, imprescindible para o progreso e a riqueza do municipio”.

Así as cousas, emprendedoras e empresarias locais ocuparán hoxe o lugar central do acto institucional que terá lugar ás 13.00 horas no Salón de Plenos do Concello, onde se lle dará voz o gremio e será lida a Declaración do Concello de Marín por o Día Internacional da Muller.

Deste xeito e desde o CIM de Marín, queren animar a todas esas mulleres autónomas da localidade que queiran e poidan a que participen nunha cita pensada por e para elas e porque “a súa testemuña directa é a que enriquece a celebración deste día”.

O pleno homenaxeará hoxe ás 13.00 horas ás mulleres autónomas, “exemplo de traballo e de economía local imprescindible”

“Mulleres emprendedoras: valores imprescindibles da economía de Marín” é así o lema baixo o que se enmarcan este ano as actividades do 8M e tamén a mensaxe protagonista na viñeta elixida para conmemorar o Día Internacional da Muller.

Unha peza elaborada pola ilustradora e ceramista Abi Castillo que decora as tazas e demais material de sensibilización e concienciación deste ano. Ademais de repartirse hoxe durante o pleno, este material estará tamén á rúa e nos centros educativos.

Consulta toda a programación

A celebración do 8M non remata aquí e é que o Concello prepara unha ampla programación na que exposicións, charlas, teatro, libros e moito máis sumarán forzas para seguir traballando por unha sociedade na que reine a igualdade real e efectiva.

Mostra do Proxecto Oito

Deste xeito, xa esta aberta ao público a Mostra do Proxecto Oito, na que Luces de Bombilla recolle o pensamento e sentir de Oito mulleres de Marín, de diferentes idades, que decidiron prestar a súa voz co obxectivo de darlla a aquelas que carecen da súa propia.

A Mostra, composta por 16 fotografías de Almu Rodríguez, pode gozarse desde hoxe no vestíbulo do concello e continuará despois como unha ‘expo’ itinerante nos centros educativos do municipio.

Ademais e tamén no marco do proxecto, está prevista a instalación do photocall Oito en distintas rúas de Marín. Tras haber pasado xa por outras localizacións coma a Alameda ou o parque Eguren, hoxe estará presente nas inmediacións da casa consistorial de 13:00 a 14:00 horas.

Charla - Coloquio Conciliación Familiar

Xa este venres, o Museo do Mar de Marín acollerá ás 20.00 horas a charla coloquio Conciliación Familiar e Traballo, un acto organizado pola Asociación de Mulleres Intercambio do Saber sobre a conciliación familiar e laboral, na que participarán Paqui Rodríguez (perruqueira), Marián Sanmartín (concelleira) e Maribel Rosales (fotógrafa).

Teatro espontáneo

Tampouco falta o teatro da man dunha representación espontánea sobre os roles da muller na sociedade, que terá lugar o vindeiro 22 de marzo ás 18.00 horas no multiusos da Praza de Abastos.

A obra, que estará aberta ao público, seguirá un guión inicial sobre os roles que desenvolve a muller na sociedade para posteriormente facer partícipe ao público do propio acto. Dirixe a acción Manuel Castro Soto, especialista en Psicoterapia de Grupo, Psicodrama e Terapia Familiar.

Os centros abren a “Porta Violeta”

Un futuro mellor empeza sempre pola educación e por iso o Concello adica un lugar especial aos centros educativos na súa programación deste 8M, onde está a repartir sacos de merenda e mochilas personalizados.

Ademais, esta previsto que desde hoxe e durante todo ano os centros acollan a “Porta Violeta”, unha acción simbólica e interactiva que permitirá aos estudantes reflexionar sobre a responsabilidade de casa un na consecución da igualdade de xénero como valor e dereito universal, participando dunha acción individual que sitúe á persoa como axente directa. Esta iniciativa tamén poderá gozarse estes días nas rúas de Marín.

Máis información na web do Concello de Marín.