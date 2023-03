Cambados prepárase para conmemorar o 8 de Marzo este mesmo sábado a partires das 17.30 horas no Auditorio da Xuventude da man dunha nova edición da súa Gala do Día da Muller, convertida xa nunha cita ineludible en toda a contorna.

Este ano, o acto central da programación do Concello quere homenaxear as mulleres emprendedoras da vila e farao con moito arte, moita retranca e moita emoción.

Por suposto, tamén con moitas reivindicacións porque “nas galas do 8M de Cambados, o que non poden faltar é a defensa e a posta en valor do papel da muller na sociedade en xeral e na nosa, na galega, en particular”, tal e como subliñou o propio alcalde do Concello, Samuel Lago, durante a presentación do evento, na que tamén estiveron presentes Fátima Abal, concelleira de Igualdade;Patricia Maquieira, organizadora do acto; e a actriz Isabel Blanco, encargada de presentalo.

“Unha gala moi bonita e moi especial”

Invítannos deste xeito a todos a gozar dun evento que “de verdade, será moi bonito e moi especial”, en palabras da propia Maquieira, e no que danza, cine e humor sumarán forzas como antesala ao tributo e homenaxe a elas: as verdadeiras protagonistas.

En concreto, será ás 19.00 horas cando se presente o proxecto ‘Mulleres da vila’, que recolle entrevistas a 15 mulleres emprendedoras e empresarias de Cambados que saben ben que sacar un negocio para diante non é doado.

Os seus nomes e historias serán desvelados e postos en valor o sábado pola tarde durante a gala, na que se lles fará entrega dun agasallo conmemorativo. Un tributo que o Concello quere facer extensivo a todas as mulleres de Cambados.

O monólogo de Santana:‘Café das Empoderadas’

Antes, sen embargo, haberá tempo para gozar do talento, a retranca e o arte nunha gala que terá o seu pistoletazo de saída ás 17.30 horas no Auditorio da Xuventude de Cambados coa actuación musical a cargo de Mai Chau Flores Gómez, alumna do Conservatorio de Música de Cambados.

Ademais, o programa do evento tamén contará co monólogo ‘Café das Empoderadas’, a cargo de Ariadna Santana e que mesturará humor e reivindicación nunha aposta moi enxeñosa.

A curta que vai ‘tralos pasos de María Casares’

Tamén durante a gala estrearase a curta ‘Tralos pasos de María Casares’, unha peza documental con numerosas entrevistas e dirixido polas actrices Sabela Hermida e Isabel Blanco, presentadora da gala: “Parécenos unha oportunidade única para amosar a grandeza de María Casares, unha grande do teatro en Francia e silenciada aquí, que tivo unha achega tan importante para as mulleres e para Galicia”.

Unha programación trismestral para o 8M

Con todo, as actividades de Cambados para o 8M non rematan aquí nin moito menos porque o Concello ten previstas ata 14 actividades máis como parte dunha programación que se alongará durante todo o trismestre.

Deste xeito, o mércores, 8 de marzo, está prevista a lectura do manifesto institucional na praza do Concello coa participación dalgúns colexios e institutos cambadeses e a presenza do Punto Morado para repartir información. Tamén o mércores, celebrarase unha nova sesión do programa Sendere co obxectivo de detectar e corrixir actitudes machistas entre os estudantes de Secundaria.

Pola súa banda, mañá abrirase ao público a exposición fotográfica “Non somos números” da asociación Esmar no Auditorio da Xuventude e, ademais, esta prevista unha excursión a Lugo só para mulleres en abril, entre outras.