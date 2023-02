Dise pronto, pero vaise poder gozar durante moito tempo: 225 metros cadrados de superficie ocupará o novo e primeiro parque de xogos de auga de Pontevedra, deseñado en clave ecolóxica e de durabilidade e que estará listo para ser desfrutado en familia “esta mesma primavera”, segundo vén de anunciar o edil socialista Iván Puentes, ao frente de Desenvolvemento Sostible.

A concellería acaba de activar as obras de construción desta nova área de lecer única en Pontevedra, un proxecto adxudicado á empresa especializada Vortex Estruturas Acuáticas SL por un orzamento de 309.929,80 euros, que se instalará no parque Rosalía de Castro, en plena ribeira do Lérez polo Paseo de Rafael Aresese, e que incluirá a mellora paisaxística de toda a contorna con traballos nunha parcela de ata 3.400 metros cadrados.

Tres áreas (+1) de xogos

A aposta pola natureza e o tempo de calidade ao aire libre para pequenos en maiores en Pontevedra suma e segue deste xeito nunha cidade que non descansa á hora de converterse en referente do urbanismo verde no marco da súa estratexia Pontevedra Flúe. Para mostra: o novo e primeiro parque de xogos de auga da cidade que nos ocupa.

Xogos, disfusores e chorros cunha enorme cantidade de propostas interactivas e efectos visuais pensados para as familias e para nenos e nenas de tódalas idades protagonizan unha proposta que, máis en concreto, distribuiráse en tres áreas: unha zona de xogo en familia, unha para os máis pequenos e outra para nenos de máis idade.

A aposta conta ademais cunha zona de xogos tradicionais elaborados en madeira de robinia de 625 metros cadrados, semellante á existente no parque das Palmeiras e presidida por un enorme castelo, que disporá de numerosas opcións de xogo a nivel do chan e elevado.

Ademais de todo isto, tamén estan proxectados tres pórticos de bambáns variados, con opcións adaptadas para nenos con diversidade funcional ou problemas de mobilidade.

Ecolóxicas e seguras

Non podía ser doutro xeito: no marco da Estratexia Pontevedra Flúe, o parque de auga disporá dun circuíto de auga ecolóxico, con activadores que permitirán activar a secuencia de auga dos xogos e que controlarán o consumo de auga, axudando a reducir os gastos innecesarios.

Unha proposta deseñada para ter unha gran durabilidade e resistir condicións ambientais desfavorables e que contará con atractivos elementos como os que se citan a continuación:

Led Lights de cores vermello, verde, azul e branco cálido puro que crearán impresionantes efectos de iluminación e que estenderán as horas de uso;

de cores vermello, verde, azul e branco cálido puro que crearán impresionantes efectos de iluminación e que estenderán as horas de uso; Canóns Tube con rotación de 360º;

con rotación de 360º; Arco Spray Loop que xerará unha suave bruma de auga;

que xerará unha suave bruma de auga; Soportes Helio 6 , con seis chorros xiratorios para crear chaparróns refrescante, e Helio 3, con tres chorros para xerar unha nube de choiva;

, con seis chorros xiratorios para crear chaparróns refrescante, e Helio 3, con tres chorros para xerar unha nube de choiva; Xogo táctil para nenos Pico 2, con texturas únicas e un pivote acuático interactivo para iniciar ou deter o caudal de auga

para nenos Pico 2, con texturas únicas e un pivote acuático interactivo para iniciar ou deter o caudal de auga Brazos Silhouette No1 cun cativante efecto de campá de auga.

Tódolos xogos estarán fabricados segundo a Norma Europea EN1176, con aceiro inoxidable, e dotados dun sistema de protección de pés para evitar que esta parte do corpo poida danarse ao xogar.Pola súa banda, o tratamento da auga levarase a cabo mediante un sistema automático de depuración.