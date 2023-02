“Por decreto da Alcaldía, é obrigatorio pasalo ben e deixarse de trangalladas!” Así de contundentes amósanse os coñecidísimos cómicos galegos Jacobe Pérez, David Amor e Isi, que estes días ocupan temporalmente o goberno de Vilanova con motivo dunha das edicións máis esperadas da Festa do Momo.

A cita por excelencia do Entroido Arousán volve por fin por todo o alto e con “moitas sorpresas” tras as restricións impostas pola pandemia e faino con grandes expectativas de asistencia, esperando superar as 26 comparsas e os 20.000 asistentes entre o público. E é que Vilanova prepárase para un “Entroido único”, “unha festaza espectacular” na que, por riba de todo, sobresae “a calidade da xente”, tal e como destacaron entre bromas os tres travesos mestres de cerimonias durante a presentación da festa, na que, coma sempre, non faltaron o cachondeo nin a retranca.

O evento máis multitudinario

O gran desfile irá precedido da sesión vermú a cargo de Aché e continuará pola noite da man da discoteca móbil CDC

Todos os namorados do Entroido teñen deste xeito unha cita ineludible no seu calendario este domingo ás 17.00 horas, cando empezará o evento máis multitudinario de Vilanova de Arousa e un dos momentos máis esperados do ano na comarca.

Será entón cando poda coñecerse a identidade da personaxe que arderá no Entroido Vilanovés para purificarse.

“— Quen será? Podedes darnos algunha pista sobre a súa identidade?˝, preguntouse durante a presentación do desfile, pero nada, non houbo xeito de filtrar algunha pista da noticia, a bo resgardo da Concellería de Seguridade Cidadá de Vilanova, dirixida por Javier Tourís.

Aínda que… Agora que o pensamos, pode que igual algunha si houbera porque Jacobe Pérez falou de moitas sorpresas e globos, “moitos globos, globos chinos”: “Xa ves, escapóusenos un, e a que se armou en Estados Unidos!”.

26 comparsas e 1500 participantes

Ademais de con moito humor e sátira, a cita chega ademais con grandes expectativas e espera recuperar datos de participación anteriores a pandemia, cunha previsión de máis de 1500 participantes en 26 comparsas (20 propias e ao menos outras seis chegadas de todos os recunchos de Galicia) e máis de 20.000 asistentes entre o público.

Despois: verbena

O gran desfile do Momo non rematará aquí. Se irá precedido dunha sesión vermú amenizada por Aché ás 13.00 horas, continuará coa tradicional verbena xa á noite da man de máis música, humor e troula a cargo da discoteca móbil CDC.

Plan de seguridade

Para que todo saia como se espera e tranquilidade de todos, téñense despregados sendos plans especiais de seguridade e tráfico, con prazas reservadas para as persoas con mobilidade reducida, ademais de drons e cámaras de seguridade móbiles, tal e como o explicou o novo xefe da policía local, Diego Díaz, quen, por suposto, tampouco se librou das bromas de David Amor.