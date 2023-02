A punto de cumplir su segundo aniversario, Senza by Jacinto López no se cansa de acompañar y cuidar a todos sus clientes en las fechas más especiales. No en vano considerado el epicentro de la estética, la salud y bienestar en Vilagarcía de Arousa, a este establecimiento no se le escapa una y se prepara ya para el Día del Padre con una promoción irresistible que nos permitirá mimarnos a nosotros mismos y a los que más queremos.

Senza, “el mundo del ‘sin’ para mimarse” Y es que, desde el 1 de marzo y hasta el próximo día 18, el equipo de Senza by Jacinto López nos regalará un masaje de espalda para nuestros padres por la compra de cualquier producto de la gama facial y/o corporal de Natura Bissé ®. Desde cremas hidratantes, pasando por sus famosos serums, tónicos, contornos de ojos e incluso cremas solares: las opciones son muchas y todas tendrán premio para nuestros padres este mes. Además y si, en lugar de uno, compramos dos productos, recibiremos un vale para una experiencia aún más completa, con un masaje de relajación general en Senza, donde cada detalle, desde la iluminación hasta el hilo musical, ha sido diseñado para disfrutar del bienestar. Cosmética de alta gama, con sello Senza La oportunidad perfecta de cuidar tu piel con una de las mejores gamas de hidratación y anti-aging del panorama actual, al tiempo que te haces con el regalo que necesitas para agradecerle este 19 de Marzo todo lo que ha hecho y hace por ti. Pero si lo del masaje no te convence, en Senza by Jacinto López encontrarás una gran cantidad de opciones para celebrar San José como merece, porque ellos también se cuidan y también quieren hacerlo ‘sin prisa’, ‘sin miedo’ y ‘sin estrés’. Más sobre Natura Bissé ® Avalada por los profesionales, Natura Bissé cotiza al alza entre las marcas favoritas para el self-care (autocuidado). Una gama de lujo especializada en el cuidado de todo tipo de pieles que ha conquistado a las clientas de Senza by Jacinto López que la han probado: “Incluso las que siempre nos dicen ‘¡no me vendas cremas, que no las uso!’ vuelven convencidas y encantadas cuando prueban alguna de las muestras”.