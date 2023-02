O Entroido pontevedrés recupera os grandes formatos grazas aos cales presume de ser o mellor Entroido urbano de Galicia. Na presentación da edición deste ano, a concelleira de festas, Carme da Silva, aseguraba que “por primeira vez desde 2020 vai ser como ten que ser, poderemos achegarnos, facer e padecer bromas”. O programa oficial do Concello recupera citas multitudinarias como o gran desfile de grupos, charangas e comparsas. En paralelo, tamén conta coa colaboración de distintas asociacións que programaron as súas propias actividades festivas e de divulgación.

O cartaz anunciador da cita deste 2023 foi obra do creador Santiago Paredes, ilustrador que repite por segundo ano consecutivo. Carme da Silva explicou que realizou tamén “o do pasado ano” e o Goberno local considerou adecuado “que fixese tamén o dun Entroido con todas as actividades”. No seu deseño, Paredes elaborou un deseño no que Urco ten especial protagonismo, mentres que Ravachol parece que ve vir preocupado o seu futuro inmediato.

O prato forte do programa desenvolverase entre hoxe e o vindeiro sábado 25. Precisamente será esta noite cando chegue á Boa Vila o rei Urco, monarca do Entroido pontevedrés, para ser recibido polo rexidor local e dar paso á lectura do pregón, que este ano correrá a cargo da agrupación Os do Piñeiro. A edil de Festas lembrou a súa participación activa na festa, así como na Feira Franca, antes de “agradecer que se animen a dar entrada” aos 9 días de intensas celebracións. Mañá volverá o gran desfile, que percorrerá a cidade entre José Malvar e a Alameda. Con respecto aos premios para os participantes, mantense a contía, aínda que cunha repartición diferente de gratificacións, para que todas as comparsas participantes reciban o seu recoñecemento. Desta volta serán 8 as comparsas participantes e entre as que se repartirán os premios desta categoría.

Seguindo o formato habitual prepandemia, a Praza da Ferrería será escenario, xa pola noite, dunha festa na que se fará entrega dos premios das distintas modalidades do desfile.

Pola súa banda, Ravachol, o emblema do Entroido, voltará a Pontevedra o día 20. Tal como manda a tradición, chegará á praza da Peregrina, onde permanecerá “nos días seguintes da súa curta vida”, explicou a concelleira, para que todos os pontevedreses poidan acudir a velo e fotografarse con el e, de paso, visibilizar o traballo da Asociación Recreativa de Xeve, que desde hai anos elabora a súa figura.

Para esta mesma xornada dominical está programa a primeira eliminatoria do Concurso de Murgas, que neste 2023 acada a súa trixésimo primeira edición e que será retransmitido en streaming.

O día 21 voltará á Boa Vila a Noite Pirata, un dos eventos máis agardados e multitudinarios, que ao contrario doutros anos, adianta o seu comezo ás 20.00 horas para así procurar unha maior participación da cativada. O desembarco da tripulación do Burla Negra estará precedido por unha festa pirata infantil, e tras o mesmo están programados o baile pirata na Ferrería e os pasarrúas de todas as comparsas a partir das 23 horas polo centro histórico da cidade.

Para a xornada do mércores 22 -festivo local- o epicentro das celebracións trasládanse ao Campo da Festa de Cabaleiro, que se convertirá nun escenario da recuperación do Entroido tradicional de Campañó coa Corrida da Rosca. Tamén haberá unha festa infantil en Monte Porreiro da man de Migallas Teatro. O Pazo da Cultura acollerá nesta xornada a segunda eliminatoria do Concurso de Murgas.

O xoves 23 a Pasarela 12 de Novembro será escenario da festa de Entroido Os Xoves da Pasarela, que dará paso á final do Concurso de Charangas.

A derradeira fin de semana Entroido en Pontevedra comeza xa o venres 24 coa Mostra da Parodia do Entroido, que de novo prolongarase ata a madrugada coa entrega de premios a partir das 01.00 horas na Ferrería.

A praza da Verdura vivirá unha divertida sesión vermú na xornada do sábado 25 coas murgas PTV, Os do Val do Lérez, Equipo Ja e Charanga do Naveiro, que protagonizarán este ano o concurso.

Pola súa banda, o velorio do Ravachol arrincará ás 18 horas e ás 21 horas sairá o cortexo fúnebre desde a praza da Verdura ata a da Ferrería, onde se incinerará o papagaio. Para rematar a xornada haberá baile de disfraces no Centro Cultural O Burgo.