O Concello de Marín arranca esta noite os actos oficiais vencellados ao Entroido 2023 cos Cantos de Taberna. Música e desfiles serán a nota dominante na programación da vila, que se prolonga ata o vindeiro domingo 26, e na que non faltarán as festas infantís pensadas para a cativada.

Despois de dous anos marcados polas restriccións da pandemia, por fin se poderán levar a cabo os actos multitudinarios como os desfiles para nenos e maiores.

Enterro da Sardiña

O Entroido de Marín non sería o mesmo sen o Enterro da Sardiña. As pretensións do Concello de Marín e do Ateneo Santa Cecilia é acadar para este evento a declaración de Festa de Interese Turístico de Galicia. De feito, os trámites xa están iniciados e podería facerse oficial a curto prazo, algo que agardan tanto dende o colectivo organizador do evento como o propio goberno local.

O mércores 22, festivo local, a partir das 20.00 horas, terá lugar a procesión , que sairá

da Alameda ata a despedida ao Mar pasando por Jaime Janer, Busto de Abaixo, Dr. Touriño, rúa do Sol ata chegar á Praza do reloxo, onde terá lugar o pregón. Ao remate, a comitiva avanzará pola rúa Real, Almuíña, praza de España ata chegar ao Mar.

Programación de Entroido en Marín

Venres, 17

21.00 horas: Cantos de Taberna polos bares de Marín. Organiza Concello de Marín e Saljariteiros.

Sábado, 18

16.00 h: Inscrición Desfile infantil no palco da música da Alameda Rosalía de Castro.

16.30 h: Desfile Infantil polas rúas: Alameda, Real, Praza do Reloxo, Sol, Concepción Arenal, rematando no Parque Eguren. (No caso de choiva, cancelarase o desfile).

17.00 - 19.00 h: Gran Festa Infantil no Parque Eguren, con música, animación e obradoiros, e filloas de balde. Organiza Concello de Marín. (No caso de choiva, trasladarase ao Multiusos).

Domingo 19

12.30 h: Animación das Comparsas de Marín “Paparrulos” e “Os da Caña” polas rúas de Marín

16:00 h.: Concentración de participantes do Desfile de Adultos na praza do Regueiro.

17:00 h.: Gran Desfile de disfraces e carrozas: Praza do Regueiro, Avda. de Ourense, Praza de España, Almuíña, Jaime Janer, Concepción Arenal, rematando no parque Eguren coa entrega de premios. (No caso de choiva, aplazarase).

Luns, 20

Todo o día: Velorio do Enterro da Sardiña no Concello. Organiza Ateneo Santa Cecilia e Concello de Marín.

12:30 h.: Festa do Merengue na Lameiriña, acompañados por “Pousos da Area”. Organiza “Amigos dos Rapaces” e Concello de Marín.

16.30 h: Festa infantil coa música de “LOS COLEGUITAS” na Lameiriña. Organiza “Amigos dos Rapaces” e Concello de Marín.

Martes, 21

17:00 – 21:00 h.: Tarde de LUDOXORNADAS e XADREZ no Museo M. Torres.

18:30 h.: Espectáculo CIRCOCIDO con TOM e SON e ao rematar chocolatada de balde. Organiza Concello de Marín.

20:00 h.: Entrega de Premios do Concurso de Orellas e Filloas no local do Ateneo, organiza Ateneo Santa Cecilia.

Mércores, 22

17:00 h.: Velorio do Enterro da Sardiña no Palco da Música.

20:00 h.: Enterro da Sardiña. Saída da Alameda, Jaime Janer, Busto de Abaixo, Dr. Touriño, rúa do Sol ata chegar á Praza do reloxo, onde terá lugar o pregón. Ao rematar saída por rúa Real, Almuíña, praza de España e despedida ao Mar.

Sábado, 25

16:30 h. Animación da Charanga “Noroeste” en Seixo.

17:00 h. Desfile de Entroido de Seixo, dende San Blas ata a Alameda de Seixo, organiza Grupo Cultural Ronsel. Na Alameda, homenaxe á Burra Chirica, lambonadas para a rapazada, rematando con sesión de música – baile.

Domingo, 26

12:00 h.: Degustación do Bolo do Pote a cargo de Pousos de Area, na Alameda Rosalía de Castro, organiza Concello de Marín. (No caso de choiva, trasladarase ao Multiusos).

12:00 h.: Animación e pasarrúas polo centro da vila a cargo da Charanga “Jalácticos”.