Sanxenxo prepárase para vivir por todo o alto a celebración do seu particular Entroido. Entre o 19 e o 26 de febreiro, veciños, veciñas e visitantes poderán gozar coas actividades organizadas para a ocasión.

A programación comezará precisamente o domingo 19 de febreiro co Desfile Infantil de Disfraces a partir das 12.00 horas. Os interesados aínda están a tempo de inscribirse no teléfono 986 727 936, no Pazo Emilia Pardo Bazán ou o mesmo día no Club de Xubilados de Sanxenxo.

Non faltarán os obradoiros de disfraces Os Entroidiños, pensado para nenos de entre 3 e 12 anos, de 10.30 a 13.30 horas, o luns 20 de febreiro, no Edificio de Usos Múltiples de Portonovo; o martes 21, no Pazo Emilia Pardo Bazán e o mércores 22, no pavillón de Vilalonga. As prazas para estos obradoiros son limitadas, sendo precisa a inscripción no teléfono 986 675 444.

Para a xornada do martes 21, ás 15.30 horas celebrarase o Entroido en Arra con xogos, inchables, concurso, sorteos e música en directo.

O mércores 22 terá lugar o Enterro da Sardiña en Portonovo. A partir das 20.00 horas o cortexo fúnebre percorrerá as principais rúas ata o recinto portuario. Ao remate da comitiva, haberá chocolatada para todos os presentes.

Pola súa banda, o Enterro da Cabra en Vilalonga será o venres 24, a partir das 20.30 horas. Ao remate, no Porto de Portonovo, a partir das 22.00 horas terá lugar o tradicional Espectáculo de Parodias dirixido pola monologuista Cristina Maró.

Na xornada do sábado 25 chegará a VIII Festa do Jato en Portonovo, organizada pola Asociación Rúa dos Viños de Portonovo coa colaboración do Concello. Os asistentes poderán participar na carreira popular dos jatos, a partir das 12.30 horas, dende A Lonxa ata o Campo de San Roque. De seguido haberá degustación de asado na zona dos viños e pasarrúas a cargo de Gatiños de Portonovo e batucada Os Queimatasas. Pola tarde non faltará o Concurso de Disfraces Jatunos e o II Concurso de fotografía O Jato nas Redes.

Para rematar os festexos do Entroido en Sanxenxo, o domingo 26 será o Desfile e Concurso de Disfraces de Adultos a partir das 16.30 horas. Os interesados poden inscribirse no 986 727 936 ou o mesmo día no Club de Xubilados de Sanxenxo. Neste caso farase entrega de 10.250 euros en 18 premios repartidos en seis categorías diferentes.