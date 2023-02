“¡De bote en bote!” Es la expresión que mejor describe el ambiente del pasado jueves durante la inauguración del nuevo Eroski Center de Travesía Portanet número 8 con Camiño Oriños. Había grandes expectativas y se cumplieron con creces.

El establecimiento, que nace ya convertido en el más grande de Galicia de todos los que operan bajo esta enseña, representa una clara apuesta de la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski por la ciudad olívica en general y por esta área de la ciudad en particular, con la que guarda una relación histórica y en la que espera incrementar ahora la oferta comercial a disposición, ya no solo de los vecinos, si no de todos los vigueses.

Con una inversión de más de 5 millones de euros, Vegalsa-Eroski transformó las dos naves ubicadas en esta antigua área industrial para convertirlas en lo que es ahora. Así, 2.167 m2, 185 plazas de parking cubierto, horario ininterrumpido de 9:15 a 21:45 horas, o 54 profesionales destinados a la atención al cliente son otras de las grandes cifras que completan la crónica de esta nueva apertura especialmente significativa para la compañía: “Para Vegalsa-Eroski, tiene una gran importancia seguir creciendo en la ciudad que la vió nacer de la mano de su fundador Ventura González Prieto. Este Eroski Center representa el proyecto comercial y estratégico más ambicioso de este año para nuestra compañía”, subrayó en esta línea el director general de Vegalsa-Eroski, Joaquín González, durante el acto de inauguración, que contó con la presencia del alcalde de Vigo, Abel Caballero, y la concejala de Urbanismo, María José Caride; el director de supermercados, hipermercados y gasolineras Eroski, Florentino Vázquez; y el presidente de Grupo Alvariño, José Manuel Fernández Alvariño.

Para este establecimiento, que cuenta con una plantilla de 54 personas, la compañía gallega de distribución alimentaria ha invertido 5 millones de euros

Por supuesto, no podía ser de otro modo, tampoco faltaron ellos, los grandes protagonistas de la jornada. Los primeros clientes del supermercado destacaron así la gran variedad de referencias de alimentación y no food a su disposición; en concreto: un total de 14.892, de las cuales 3.914 corresponden además a productos frescos, en el centro de la filosofía de trabajo de Vegalsa-Eroski en todas sus enseñas.

Los productos frescos, el orden y la atención, entre los favoritos de los clientes

Y es que, con la apertura de este supermercado, la empresa refuerza su compromiso con los productos frescos locales, la sostenibilidad y la atención personalizada en las secciones de carnicería, pescadería, frutería, charcutería y panadería. Además de contar con secciones de frescos con venta asistida, dispone de servicios de valor como máquina de zumo recién exprimido, cortadora de pan, compra online, así como ocho cajas convencionales y cuatro cajas rápidas con sistemas de auto-checkout.

“Teníamos muchas ganas de que abriese un supermercado así de grande”, nos explicaba en esta línea Belén, una de las primeras clientas en acercarse y quien lo tenía claro a la hora de destacar la buena organización del nuevo establecimiento así como el número de dependientes a la vista, con una atención más rápida.

“Amplia y grande, uno puede moverse bien por ella y, además, se puede aparcar”, destacaba otra visitante para dejar paso a Ángel, que señalaba la funcionalidad de la zona de comedor.

El nuevo Eroski Center llega con sección de comida lista para llevar con modelo mixto de venta asistida y libre servicio, en la que los consumidores podrán encontrar platos caseros, saludables y elaborados con productos de proximidad a precios competitivos. Además, la tienda cuenta con una sala de comedor para degustar los platos en el propio centro.

Florentino Vázquez » Director de Supermercados, Hipermercados y Gasolineras Eroski “Un paso estratégico clave y un compromiso histórico” La apertura del supermercado Eroski Center más grande de Vegalsa-Eroski en Galicia, y en Vigo en particular, supone un paso estratégico muy importante para el Plan de Expansión Comercial de la compañía. Además de los tres hipermercados de gran tamaño que se han abierto en menos de un año, esta nueva apertura contribuye significativamente a la consolidación del modelo comercial Eroski Contigo, añadiendo más de 12.000 metros cuadrados de superficie comercial. Queremos reafirmar nuestro compromiso con la expansión y el crecimiento en Galicia, y demostrar nuestra capacidad para ofrecer a los clientes de Vigo y sus alrededores una experiencia de compra mejorada y más completa. Y es que Vigo es una ciudad muy importante para nosotros, es donde se fundó nuestra empresa y donde siempre hemos contado con un gran apoyo. Por eso la hemos elegido para presentar nuestro nuevo modelo de tienda Contigo.En el barrio de Portanet llevamos desde 1989 siendo el proveedor principal de alimentación con la anterior tienda. Esta zona se trata de una de nuestras ubicaciones históricas y apostamos por darles a los clientes un establecimiento a la vanguardia de España en supermercados, tal y como se merecen después de tantos años siéndonos fieles. En este sentido, seguimos apostando firmemente por nuestro compromiso con Galicia, sus proveedores de proximidad -más de un tercio de nuestros productos son de origen local, de proximidad (Km0)- y el empleo estable y de calidad.

Miguel Mesejo » Director de Obras y Mantenimiento “Nuestras premisas han sido eficiencia, sostenibilidad y humanización” Durante la actuación para dar lugar a este nuevo Eroski Center, nuestra gran premisa, tanto para la habilitación de la nave como para la implantación de la actividad, ha sido el hacer un centro lo más sostenible y eficiente posible a la vez que capaz de humanizar el entorno en el que se desarrolla, mejorando las comunicaciones y ampliando los espacios. Para ello, hemos llevado a cabo una habilitación integral del la zona, unificando las cotas y mejorando los aislamientos en las envolventes. Las instalaciones ejecutadas son de última generación marcadas por la eficiencia energética tanto para los equipos de frío y climatización( Central de CO2 trancrítico, respetuosa con el medio ambiente) como para el resto de equipamientos: iluminación led, murales eficientes y autómatas para regulación y monitorización de consumos. 185 plazas de parking cubierto En esta obra, han intervenido un total de más de 80 empresas y hemos conseguido un parking con 185 plazas cubiertas. Lo que hemos hecho ha sido habilitar una parte de la nave principal y la totalidad de nave auxiliar como aparcamiento en dos plantas y comunicar con la principal mediante rampas mecánicas y ascensores, garantizando un flujo rápido y cómodo para los clientes.

Rebeca Garrido » jefa de tienda del nuevo Eroski Center “Os esperamos con un gran equipo dispuesto a ayudaros en lo que haga falta” Los días previos a la inauguración han sido muy intensos, con mucho trabajo, pero a la vez todo el equipo también hemos disfrutado mucho de esos momentos de risas y compañerismo necesarios para poder llevar a cabo esta apertura. Teníamos muchas ganas de ver el resultado. Estando en obras, te puedes hacer una idea de como puede llegar a quedar el supermercado, pero una vez acabado la verdad es que superó todas mis expectativas. Sin duda, este es el resultado del esfuerzo y gran trabajo de todas las personas que formamos Vegalsa-Eroski y ha merecido la pena. Los clientes se van a encontrar una tienda con un gran parking con plazas cubiertas, más amplia y cómoda que la anterior para comprar, con un surtido más grande y variado y por supuesto un gran equipo con mucha ilusión y con ganas de atenderlos y ayudarles en lo que haga falta. “La tienda más bonita y moderna” No lo digo por estar implicada yo, pero: ¡Es la tienda más bonita y moderna de todo Vigo! Aquí os estamos esperando, seguimos siendo aquel tienda familiar que éramos antes, pero ahora con un equipo y un supermercado más grande para poder atenderos aún mejor.



En clave sostenible

Este nuevo Eroski Center de Portanet está adaptado al modelo comercial “Contigo” que se caracteriza por ofrecer una gama especialista en alimentos frescos, por su apuesta por los productos locales, la atención personalizada y el ahorro en la cesta de la compra diaria con el programa de fidelización EROSKI club.

En el modelo “Contigo” están presentes también de forma transversal los compromisos de Vegalsa-Eroski con el fomento de la salud y sostenibilidad. En este sentido, el proyecto implica también al Grupo Alvariño a través de sus divisiones de energías renovables, Voltfer y Gallaecia Solar, con una gran instalación fotovoltaica en las cubiertas con 565 paneles solares y 260 kW de potencia. Este parque fotovoltaico permitirá producir el 20% de la energía que requiere esta actividad.

