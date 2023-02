O Concello de Cuntis segue a vivir un febreiro cargado de actividades. Se a pasada fin de semana veciños, veciñas e visitantes disfrutaron dunha nova edición do Tapalacón, no que se chegaron a servir máis de 3.500 racións durante os tres días de celebración, desta volta toca poñer as máscaras e homenaxear a Don Carnal. O Entroido de Cuntis arrinca mañá cun obradoiro de maquillaxe, de 16.00 a 19.00 horas na Casa da Cultura e un Baile de Disfraces para a cativada. A partir das 22.00 horas terá lugar, no Campo da Feira, a III Cea Baile de Entroido con premios para os mellores disfraces.

Na xornada do domingo, celebrarase o tradicional Desfile e Concurstao de Disfraces, que estará dividido en catro categorías con catro premios para cada unha delas: individual, parellas, grupos e comparsas, que contará con premios en metálico que van desde os 20 aos 600 euros. XXIV Festa do Lacón con Grelos O día grande da cita gastronómica será o 26 de febreiro, acadando neste 2023 a súa 24ª edición, presentada por Pablo García “Chichas” e pregoada pola actriz Eva Iglesias. Música, actividades infantís, exposicións e gastronomía serán os grandes protagonistas nunha xornada na que se agarda unha gran afluenza de público. O concerto de Los Secretos, na noite do sábado 25, será un dos pratos fortes da fin de semana. Cuntis despedirá este festivo mes de febreiro co velorio e posterior Enterro do Chapante.