Entre o 19 e o 24 de febreiro, Caldas de Reis celebra a súa tradicional desta do Entroido. Veciños, veciñas e visitantes poderán disfrutar de múltiples ofertas de lecer programadas polo Concello, e que terán o seu colofón no Enterro da Sardiña, que este ano agárdase que volte a ser multitudinario e seguido por centos de caldenses.

Na xornada do domingo 19, terá lugar o Gran Desfile de Disfraces, que comezará ás 17.00 horas desde o Paseo Román López, percorrendo as principais rúas da vila. Ao remate do desfile farase a entrega dos premios das diferentes categorías:

Grupos adultos e infantís : primeiro premio de 300 euros, segundo premio de 210 euros, terceiro premio de 170 euros€e cuarto premio de 100 euros.

: primeiro premio de 300 euros, segundo premio de 210 euros, terceiro premio de 170 euros€e cuarto premio de 100 euros. Centros educativos e ANPAS : primeiro premio de 300 euros, segundo premio de 210 euros, terceiro premio de 170 euros e cuarto premio de 100 euros.

: primeiro premio de 300 euros, segundo premio de 210 euros, terceiro premio de 170 euros e cuarto premio de 100 euros. Parellas adultos e infantís : primeiro premio de 120€euros, segundo premio de 90 euros e terceiro de 60 euros.

: primeiro premio de 120€euros, segundo premio de 90 euros e terceiro de 60 euros. Individual adulto e infantil : primeiro premio de 90 euros, segundo premio de 60€euros e terceiro premio de 30€euros.

: primeiro premio de 90 euros, segundo premio de 60€euros e terceiro premio de 30€euros. Carrozas : neste caso haberá dous premios, de 300 e 120 euros para o primeiro e segundo clasificado, respectivamente.

: neste caso haberá dous premios, de 300 e 120 euros para o primeiro e segundo clasificado, respectivamente. Mellor animación: do mesmo xeito que nas carrozas, haberá dos recoñecementos, pero nesta categoría serán de 90 euros para o primeiro e de 60 euros para o segundo.

A inscripción previa para o desfile así como recollida de bases e dorsais, pode facerse no consistorio e tamén no Auditorio Municipal o mesmo día do desfile, de 15.00 a 16.30 horas.

Para o venres 24 está programado o Enterro da Sardiña, a partir das 21.00 horas, con saída da Praza da Alhóndiga ata a Praza do Camiño. Ao seu remate, haberá chocolatada para os presentes.