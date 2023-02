Este Entroido, hai ganas de troula na comarca e pódese notar ben tanto na programación como na dotación de premios do concello de Vilagarcía de Arousa, que quenta xa motores para máis dunha semana de festas, chea de cor e diversión nas súas rúas, con música, desfiles e actividades para toda a familia.

O gran día chegará este martes, 21 de febreiro, co desfile de disfraces e carrozas como protagonista indiscutible do Carnaval arousán. Unha cita na que se repartirán máis de 21 premios que suman un total de 6.800 euros entre as distintas categorías, con dous a estrear este 2023: unha á ‘Mellor carroza’ e outra á ‘Mellor animación durante o percorrido’.

Con todo, a programación especial de Entroido comezará antes. Xa mañá, sábado, o pasarrúas “Trad Cabaré de Entroido” a cargo da compañía Nelson Quinteiro amenizará o aperitivo (12.00 a 13.30 horas) dos arousáns e máis os seus visitantes desde a praza da II República, cun conxunto coreográfico que combinará o folclore galego co noso vestiario e as nosas máscaras tradicionais. Xa ás 18.00 horas chegaralle a quenda aos máis cativos, que teñen cita no Gato Negro de Carril, con música, merenda e xogos.

O luns, día 20, máis e mellor na praza da Peixería, encargada de acoller o Baile infantil de Entroido de Vilagarcía entre as 17.00 e as 20.00 horas. Unha cita na que os máis pequenos poderán gozar de animación musical, baile e obradoiro de pintacaras, entre outros. Por suposto, tampouco pode faltar o concurso de disfraces con agasallos para as mellores propostas.

Como xa adiantabamos e como manda a tradición, o martes 21 será o día grande da man do desfile de Entroido, que partirá ás 17.00 horas da Rúa Alexandre Bóveda para continuar por: Alejandro Cerecedo, Doutor Tourón, Praza de España, Edelmiro Trillo, Padre Feijoo, Praza da Independencia, San Roque, intersección Rúa Cervantes, Avda. Juan Carlos I e rematar na praza de Ravella (Casa Consistorial). Finalizado o gran desfile, os premios daranse a coñecer sobre ás 20:30 horas na praza da Peixería.