A celebración do Entroido no Concello de Silleda está marcado polo traballo en equipo das distintas asociacións culturais da vila en colaboración co goberno local.

Así, dende hoxe e ata o vindeiro martes, Silleda e Bandeira serán o epicentro das actividades en Trasdeza. Hoxe mesmo, na Bandeira, volta a Filloada con pasarrúas acompañado de charanga. Xa na xornada de mañá, tamen na Bandeira, será o día grande do Entroido, con desfile de xigantes e cabezudos. Ás 15.40 comeza a inscrición para as comparsas e carrozas, que partirán no desfile encabezado polos Xenerais, dende a Praza Vales Mahía ás 16.30 horas. A comitiva pasará pola rúa Ramón de Valenzuela e remata, como sempre, na Praza da Vila. Aquí, o Alto Infantil abre ás 17.30 horas a batalla dialéctica do Alto dos Xenerais. Ás 20.00 horas nesta praza comeza o baile de disfraces, durante o que se entregarán os premios. Estas actividades están organizadas pola Asociación dos Xenerais do Entroido da Bandeira.

A iniciativa de ECOS Carnabares cumpre dous anos e inclúe tapas de Entroido en locais de Silleda e da Bandeira. Pero ademais haberá un concurso de disfraces con máis de 1.100 euros en premios, en forma de vales para mercar na hostalería e no comercio locais. Para participar, so hai que facerse unha foto nos locais que participan na iniciativa e subila ao Instagram co hagstag #carnabares 23. Os premios concederanse ás propostas que reciban máis likes do público. Carnabares terá lugar dende hoxe ata o martes 21. Para estrear o certame, as rúas de Silleda estarán animadas durante a xornada de hoxe pola música da charanga os Bandiños, a partir das 21.00 horas.

O domingo 19, en Silleda botará a andar o primeiro domingo de Baldreus, unha iniciativa que xorde da man do colectivo SIC Iniciativas Culturais, en colaboración co Concello e coa Asociación Cultural O Lacón, Banda de Música Municipal de Silleda, ECOS, ANPA Raparigos e a SD Silleda. A xornada comeza ás 13.00 horas co Vermú de Mandís, que ameniza Cé Fantasma. Ás 14.30 horas chega Diantre de grella, un xantar popular baixo carpa na Praza Juan Salgueiro. Pola tarde haberá a Poxa da salazón, con subasta de pezas do porco. Dende as 17.30 horas está previsto un pasarrúas dos Baldreus, unha figura que nace coa vontade de crear unha representación propia na vila de Silleda e o Demo de Carboeiro. A xornada tamén inclúe, baixo a carpa, a Merencea endemoñada e o “antikaraoke de música pagá”.

O luns de Entroido contará cunha festa infantil que organiza a Asociación Cultural Vista Alegre, a partir das 17.00 horas e destinada aos máis novos do municipio.

A programación remata o martes cunha festa, tamén infantil, na carpa da Praza Juan Salgueiro, en Silleda. Está organizada polo Concello.