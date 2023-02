No Porriño xa está todo listo para celebrar o Entroido. Tras os últimos anos marcados polas restricións retómanse estas festas cunha celebración multitudinaria que encherá as rúas de cor, música e humor.

A pregoeira será gañadora do concurso escolar de carteis de Entroido, Helena Gayoso, alumna do CEIP Xosé Fernández López de 11 anos, que estará acompañada polos seus compañeiros

A programación preparada dende a concellería de Festexos, que dirixe Bienvenido Estévez, foi presentada esta semana xunto ao CEIP Xosé Fernández López, xa que será unha alumna deste colexio, Helena Gayoso, de 11 anos de idade, a encargada de ler o pregón xunto aos seus compañeiros dende o balcón da casa consistorial como marca a tradición. O seu deseño foi o gañador do II Concurso Escolar de Carteis convocado dende a concellería de Educación e polo será a imaxe deste Entroido.

Inauguradas as festas e tal e como explicou o alcalde, Alejandro Lorenzo, a vila superarase este ano congregando a 14 comparsas con 1400 participantes nos desfiles do sábado 18 e o martes 21, que cos seus disfraces e coreografías farán as delicias do público.

Non faltarán as tradicionais citas co Xogo da Ola, que este ano chega á súa 79 edición, e co Enterro da Sardiña, que estará precedido polo pertinente velorio no Círculo Recreativo Cultural.

Un Entroido con moi bo ritmo!

Alvama Ice, Omy Cid, Broken Peach e a Orquestra América poñerán a banda sonora a estas festas

A música xoga un importante papel na programación, xa que ao rematar os desfiles a festa non parará. O sábado actuarán o grupo Broken Peach e o dj urbano con máis sona do momento, Alvama Ice, acompañado por Omy Cid. O martes o fará a Orquestra América. Será na praza Arquitecto Antonio Palacios con entrada gratuíta.

Os máis pequenos tamén terán momentos para eles, con Obradoiros Infantís de Entroido na praza e inchables.

“É o momento de deixar de lado os problemas e preocupacións do cotiá e gozarxuntos do noso entroido, unha festa que no Porriño vivimos con moita intensidade”, explicou o rexedor, que felicitou á pregoeira e convidou a todo o mundo a encher as nosas rúas e disfrutar do que o Entroido porriñés ofrece.

A inclusión como mensaxe

A inclusión está moi presente no deseño de Helena Gayoso. Tal e como explicou “no meu cartel quixen reflectir a idea de que o Entroido do Porriño é para todos e todas, unhas festas das que podemos disfrutar todos por igual”.

O seu cartel, ademais de impoñenrse na súa categoría, foi o elexido polo xurado -formado polo alcalde, Nuria Vilanova, Juancho, Nito Pereira, Andrea González e Chelo Rodríguez- de entre os máis de 200 que se presentaron.

No concurso tamén resultaron premiados Lara Villanueva (1º Categoría de 6 a 8 anos), Julia Varela (2º Categoría de 6 a 8 anos) , Xoel Conde (3º Categoría de 6 a 8 anos), Mara Vicente (2º Categoría de 9 a 12 anos), María Delgado (3º Categoría de 9 a 12 anos), Laura Puime (1º Categoría de 13 a 16 anos), Sara Romero (2º Categoría de 13 a 16 anos) e Alicia Rodríguez (3º Categoría de 13 a 16 anos).