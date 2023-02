A Estrada dará o pistoletazo de saída ao seu Entroido na xornada de mañá sábado. A residendcia de maiores acollerá un baile no que non faltará a degustación de orellas e filloas. A cativada poderá disfrutar de algo semeññante na xornada do domingo, neste caso no Restaurante Samaná. O luns está previsto o desfile e posterior concurso de disfraces, un pasarrúas que partirá da Praza da Feira e percorrerá o mesmo itinerario que anos anteriores. A novedade desta nova edición do certame está nos premios, xa que na categoría grupal pasarase de 150 a 200 euros, e incorpórase unha nova categoría para os que desfilen con mascotas, que optarán a un premio de 50 euros. Para rematar, o día 21 terá lugar o Entroido das Parroquias, no que tamén participarán diferentes centros educativos e ANPA da zona.

Entroido de Guimarei En paralelo a esta programación oficial do Concello, non faltará a tradicional verbena de Guimarei, o luns día 20, que contará coa actuación de Paris de Noia, Disco CDC La Mega e sesión DJ con Carlos López -haberá servizo de autobús desde A Estrada a Guimarei durante toda a noite-. Antes ás 13.00 horas, haberá misa cantada na honra de Santa Apolonia e tirada de bombas de palenque, seguida da procesión e concerto a cargo do Grupo de Gaitas Tamparrantan. Os encontros dos Xenerais do Ulla, as festividades en Santeles e a iniciativa posta en marcha pola Asociación de Hosteleiros da Estrada completan a oferta do Entroido 2023 do Concello de A Estrada. A proposta da hostelería En concreto, hoxe venres 17, os locais que forman parte desta iniciativa celebrarán un concurso de disfraces desde las 21.00 horas. Estos serían: O candil de Silvia, Oasis, Enredo, Eureka, Florida, Os Peares, 20 Berzas, Sky e o café Central. Do mesmo xeito que no concurso programado polo Concello de A Estrada, neste caso a hostalería contemplará premios para duas categorías diferenciadas, a individual e a grupal -o grupo mínimo de persoas para poder participar é de catro-. A categoría individual contemplará un único premio de 150 euros, mentres que para os colectivos, haberá un primeiro e un segundo premio, de 600 e 300 euros respectivamente. Pero ospfestexos na capital estradense non rematan nos días oficiais de entroido, posto que o vindeiro sábado 25 de febreiro terá lugar o Enterro do salmón, unha iniciativa que cada ano gaña máis adeptos e consolidada xa no calendario de A Estrada. A procesión partirá desde a Praza do Mercado ata a Praza da Feira, donde se celebrará un acto de clausura coa actuación de Padre Xiao e a charanga Os Charangos. A comitiva partirá ás 19.00 horas e todas as persoas interesadas en participar, deben cumprir un código de vestimenta -mulleres de luto e hombes con traxe e boina. En canto ás familias e a cativada, tamén terán cabida neste programa de Entroido 2023. O mesmo día 25, entre as 17.00 e as 20.00 horas terá lugar unha gincana a cargo de Anacos. Para inscribirse, pode facerse contactando coa entidade a través dos teléfonos 635135809 ou 679306188.