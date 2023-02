Lalín sigue inmerso nun mes de febreiro inesquecible. Se a fin de semana pasada a capital dezá vivía unha das Feiras do Cocido máis exitosas e multitudinarias que se recordan, esta fin de semana veciños e veciñas poñen a máscara e botan a andar a imaxinación nun entroido que promete diversión a moreas: concurso de disfraces, espectáculo de circo, música, pararrúas, inchables, obradoiros e fotocol, completan a programación municipal do entroido lalinense.

A variada oferta pretende chegar a todo o público, e terá como eixo central o luns coa celebración do concurso de disfraces e o posterior desfile. Un concurso que repartirá case 1.000 euros€en 9 premios en forma de vales de compra para gastar no comercio lalinense. As inscricións para poder participar no certame poderán realizarse o propio día, luns 20 de febreiro, a partir das 16.30 horas na Carpa do Cocido. O desfile terá lugar ese mesmo día a partir das 17.30 horas.

Mañá darán comezo as actividades co pasarrúas da Charanga Os Verbeneros, que precederá ao Vermú das Señoritas, un dos eventos máis agardados do entroido de Lalín, e que comezará diante do Camilo coa Bendición do Santo Torrisco. A Asociación O Naranxo é a organizadora desta iniciativa á que cada ano se suman máis señoritas e señoritos. Xa pola tarde continuará a festa co pasarrúas da Charanga Leña Verde, a partir das 17.30 horas. De seguido, ás 18.00 horas, o Dúo Habana Feeling actuará na Praza da Igrexa. Ás 20.30 horas unha nova edición do programa Lalín con Razón no Auditorio Municipal, desta volta co Concerto Lalín Clarinet Days

Para o domingo de Entroido está previsto o pasarrúas dos cabezudos pola mañá, arredor das 12.00 horas. Pola tarde, o Entroido da Cacharela -organizado pola Asociación de Veciños e Veciñas da Cacharela- recupera a súa normalidade despois de dous anos de parón pola pandemia. Esta celebración cumple este ano a súa decimo cuarta edición. Non faltarán os postres caseiros elaborados pola veciñanza, a tradicional poxa, a saída do boi, e por suposto, a dos Cacharelos, que cos seus toxos e fariña recordarán aos presentes a importancia de disfrazarse nestas datas.

O luns día 20 a Carpa do Campo da Feira será o epicentro das actividades organizada polo Concello de Lalín. Así, ás 16.30 abriranse as inscripcións para o gran concurso de disfraces, e de 17:00 a 20:00 horas haberá inchables, fotocol en familia e obradoiros. Arredor das 17:30 horas comezará o Concurso de Disfraces, que contará con premios de 200, 150 e 100 euros na categoría de grupos; 100,75 e 50 euros na de individual intil; e de 15 , 100 e 50 euros na categoría individual adulto. O importe dos premios serán entregados en vales de compra para gastar no comercio local. Non faltará a música nesta xornada, que virá da man de Dúo Imagine ás 18.30 horas.Ás 19.00 está prevista a entrega de Premios do Concurso de Disfraces, e ás 20.00 agasalarase aos pequenos e pequenas con lambetadas, que un día é un día!

O Auditorio acollerá unha nova edición do concerto Lalín Clarinet Days, dentro do programa Lalín con Razón, ás 20.30 horas.

Para rematar 4 intensos días de Entroido, o martes 21 percorrerán as rúas da localidade os Zancudos, pola mañá. Xa pola tarde haberá espectáculo de circo na Carpa do Campo da Feira. Será ás 17.00 h. con Asaco Circo

Emporcarte

O sábado de Entroido terá lugar a XI edición de EmporcARTE. Desta volta, o certame estará adicado a Paco Pestana, artista finado o ano pasado. O acto inaugural será ás 13:30 h no Museo Municipal Ramón María Aller. A continuación terá lugar a tradicional “Ofrenda ao porco” e posteriormente os artistas compartirán o XXIII Cocido das Artes no restaurante Pontiñas. Está prevista a participación de 47 artistas entre pintura, escultura e fotografía, e a mostra estará aberta ao público ata o vindeiro 16 de marzo.