Un ano máis, esta fin de semana chega unha das citas máis deliciosas do inverno. A Festa da filloa da pedra do Concello de Baña (A Coruña) inaugurará á súa XIX edición este sábado con moitas novidades, máis música e aínda mellor produto. De feito, e grazas á aportación de fariña de trigo do país, ovos e touciño que fará o Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia (CRAEGA), as filloas da pedra estarán feitas con produtos 100 % ecolóxicos, e as pedras traballarán arreo os dous días da festa.

Así e tras o pasarrúas a cargo da Banda de Música Ateneo de Negreira, que sairá da praza do Concello ás 15:30 horas, o Concello fará un pequeno acto de inauguración ás 16 horas. Neste acto terán a palabra José Andrés García Cardeso, Alcalde do Concello da Baña, unha persoa representante da Asociación Filloas da Pedra da Baña, e José Manuel Rus, en nome da Asociación de filloas de Muimenta, invitada unha edición máis á Baña.

Sábado, 11

Contará coas orquestras Finisterre para o sábado ás 20.00 horas; e Olympus a partir das 19.00 horas do domingo

Tras a apertura oficial da XIX edición da Festa da Filloa da Pedra da Baña, a partir das 16:15, a Banda de Música Ateneo de Negreira ofrecerá un concerto. Para que a festa non pare, seguiremos a continuación coa Foliada Filloeira, na que participarán varios grupos da contorna: As Atrevidas de Monte, de San Mamede (A Baña), Amigas da Foliada (Santa Comba), Escola Municipal de Música Tradicional do concello da Baña, Santa Combers (Santa Comba) e Escola Municipal de Pandereteiras do concello de Negreira. E como remate deste día, actuará a partir das 20 horas a Orquestra Finisterre. Neste sábado 11 a xente asistente poderá mercar tanto filloas da pedra da Baña como filloas de Muimenta.

Domingo, 12

Tanto o sábado coma o domingo haberá polbeiros, atraccións infantís, e diversos postos de comida, artesanía, libros, etc.

Xa no domingo 12, a festa abrirase ao público ás 10 h. Contarase coas actuacións ás 12 horas do grupo de gaitas Santa Combers, de Santa Comba, ás 15:30 da charanga Os Atrevidos, e ás 19 h. da Orquestra Olympus. No descanso da orquestra haberá unha tirada de fogos artificiais. Nesta xornada, as filloas poderanse acompañar de racións de orella, chourizo, lacón, ou ben con chocolate, nata ou mel para os máis lambóns.

Non hai entroido sen filloas!

Un produto tan asociado ás datas de Entroido non podía parar só na festa, polo que as filloas da pedra da Baña estarán presentes no intercambio que fará o CPI San Vicente da Baña co C.E.I.P. Manuel Villar Paramá, de San Xurxo de Vea (A Estrada), que traerán ata a Baña unha representación dos seus Xenerais da Ulla, e a Asociación Filloas da Pedra estará facendo filloas da pedra.

As filloas da pedra tamén terán presenza no Entroido de Santa Comba, e o domingo 19 pola tarde alá estarán as pedras traballando e facendo filloas.

E por último, de momento, a Asociación Filloas da Pedra da Baña estará o día 28 de febreiro na Casa de Galicia en Madrid, dando a coñecer o noso produto estrela na capital do país.